Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Dengue Outbreak In Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു; ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു

Dengue Outbreak In Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു; ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു

Dengue Cases In Kerala: 31 പേർക്കാണ് ഡെങ്കിപ്പനി മൂലം ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഇതിൽ പത്തു മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 18, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:26 PM IST
Dengue Outbreak In Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു; ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു
Image Credit: Dengue | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
സംസ്ഥാനത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു; ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു
Dengue9 min ago
2
Heavy Rain49 min ago
3
Suspected Ebola Case2 hrs ago
4
US Iran MoU3 hrs ago
5
FIFA world cup 20263 hrs ago