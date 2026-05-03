Dental College Student Death: ഡെന്റൽ കോളജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം; പൊലീസിനെതിരെ ​ആരോപണവുമായി നിതിന്റെ അച്ഛൻ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 3, 2026, 07:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റൽ കോളജിലെ വിദ്യാർഥി നിതിൻരാജിന്റെ മരണത്തിൽ പൊലീസിനെതിരെ ​ആരോപണവുമായി നിതിൻ രാജിന്റെ അച്ഛൻ രാജൻ. ഡോ. സം​ഗീതയ്ക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം നൽകിയെന്നും ഡോ. റാമിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും രാജൻ പറഞ്ഞു. പൊലീസും സർക്കാരും ഒത്തു കളിക്കുന്നുവെന്നും പൊലീസ് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും രാജൻ പറഞ്ഞു.

രേഖകളും ദൃശ്യങ്ങളും കൈമാറുന്നില്ലെന്നും രാജൻ ആരോപിച്ചു. അതുകാരണം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും രാജൻ ആരോപിച്ചു. തന്നെ കാണിച്ചത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മുറിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും താൻ ആറുദിവസമായി ഡിഐജി, കമ്മീഷണർ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങുന്നുവെന്നും മകന് നീതിയല്ല അനീതിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും രാജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, നിതിൻ രാജിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി. ഡിജിപിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കിയത്. കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് നടപടി. നിതിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയും ലോൺ ആപ്പ് കേസും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പത്തിനാണ് കോളേജ് കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്നും ചാടി നിതിന്‍ രാജ് ജീവനൊടുക്കിയത്. വകുപ്പ് മേധാവി റാം തന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നിതിന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഡെന്റൽ കോളേജിലെ അധ്യാപകരായ ഡോ എം കെ റാം, സംഗീത നമ്പ്യാർ എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ.

