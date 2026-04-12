  • Dental College Student Death: ഡെന്‍റൽ കോളേജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണം; അധ്യാപകരെ പ്രതികളാക്കി കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Dental College Student Death: ഡെന്‍റൽ കോളേജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണം; അധ്യാപകരെ പ്രതികളാക്കി കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Dental College Student Death: ഡോ എംകെ റാം, ഡോ സംഗീത എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 12, 2026, 11:48 PM IST
  • ഇവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  • പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ അതിക്രമ നിരോധന വകുപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചിലവേറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ചിലവേറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Tri Ekadash Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ ത്രി ഏകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Tri Ekadasha Yoga
Tri Ekadash Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ ത്രി ഏകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Kerala Gold Rate 11 April 2026: സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്; ഇന്ന് പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചു
7
Gold price today
Kerala Gold Rate 11 April 2026: സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്; ഇന്ന് പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചു
Dental College Student Death: ഡെന്‍റൽ കോളേജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണം; അധ്യാപകരെ പ്രതികളാക്കി കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ ഡെന്‍റൽ കോളേജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ അധ്യാപകരെ പ്രതികളാക്കി കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. ഡോ എംകെ റാം, ഡോ സംഗീത എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ഇവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ അതിക്രമ നിരോധന വകുപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിതിൻ രാജിൻ്റെ ആത്മഹത്യയാണ് എന്നതിൽ സംശയം ഇല്ലെന്നും എന്നാൽ റാഗിംഗ് പരാതി അന്വേഷിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുമെന്നും കണ്ണൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷ്ണർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 

നിതിൻ രാജിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്. കണ്ണൂർ എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 7 അംഗ സംഘത്തിനാണ് ചുമതല നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കോളേജിൽ അധ്യാപകരിൽ നിന്നടക്കം കടുത്ത ജാതി അധിക്ഷേപമടക്കം നിതിൻ നേരിട്ടിരുന്നെന്ന വീട്ടുകാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചത്. 

