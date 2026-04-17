കണ്ണൂർ: ഡെന്റൽ കോളേജിലെ നിതിൻ രാജിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതികളായ ഡോ. റാമും സംഗീതയും ഇടക്കാല ജാമ്യഹർജി നൽകി. മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു. നിതിന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നാണ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകരായ എംകെ റാം, ഡോ സംഗീത എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കി പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ അതിക്രമ നിരോധന വകുപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, നിതിൻ രാജിന്റെ മരണത്തിൽ ഡോ. കെ റാമിനെ കണ്ണൂർ ഡെന്റൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. നിതിൻ രാജിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണ വിധേയനായ അധ്യാപകനാണ് ഡോ. കെ റാം. അഞ്ചരക്കണ്ടി കണ്ണൂർ ഡെന്റൽ കോളേജിലെ അധ്യാപകനും ഓറൽ പതോളജി വിഭാഗം മേധാവിയുമാണ് ഡോ. കെ. റാം. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് ഡോ. റാമിനെ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
