Karuvannur Bank Thrissur: പണം തിരികെ കിട്ടിയില്ല; ബാങ്ക് കൗണ്ടറിലേക്ക് പെട്രോളൊഴിച്ച് നിക്ഷേപകൻ, സംഭവം കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്ക് ശാഖയില്‍

നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരികെ കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇയാൾ ബാങ്കിനുള്ളിലെ കൗണ്ടര്‍ ടേബിളിലേക്ക് പെട്രോളൊഴിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 7, 2025, 05:53 PM IST
  • അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി സെപ്റ്റംബർ 19ന് സുരേഷ് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു.
  • എന്നാല്‍ ഇന്ന് ബാങ്കിലെത്തി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹെഡ് ഓഫീസില്‍ നിന്നും തുക പാസ്സായി വന്നിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചത്.

Karuvannur Bank Thrissur: പണം തിരികെ കിട്ടിയില്ല; ബാങ്ക് കൗണ്ടറിലേക്ക് പെട്രോളൊഴിച്ച് നിക്ഷേപകൻ, സംഭവം കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്ക് ശാഖയില്‍

തൃശൂര്‍: കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്കിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപകന്റെ പ്രതിഷേധം. നിക്ഷേപകനായ കൂത്തുപാലക്കല്‍ സുരേഷ് ആണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ബാങ്കിനുള്ളിലെ കൗണ്ടർ ടേബിളിലേക്ക് ഇയാൾ പെട്രോളൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്കിന്റെ പൊറത്തിശ്ശേരി ശാഖയിലാണ് സംഭവം. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇയാൾ പണം കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബാങ്കിനുള്ളിലെ കൗണ്ടര്‍ ടേബിളിലേക്ക് പെട്രോളൊഴിച്ചത്.

അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി സെപ്റ്റംബർ 19ന് സുരേഷ് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ബാങ്കിലെത്തി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹെഡ് ഓഫീസില്‍ നിന്നും തുക പാസ്സായി വന്നിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചത്. ഇതിൽ ദേഷ്യം വന്ന സുരേഷ് പെട്രോളുമായി വീണ്ടും ബാങ്കിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തില്‍ ആളപായമില്ല. 

Also Read: Karur Stampede: കരൂർ ദുരന്തം: സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച പരി​ഗണിക്കും

അതേസമയം, ബിജെപിയാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചു. പിന്നാലെ സിപിഎം പൊറത്തിശ്ശേരി ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ  നേതൃത്വത്തില്‍ കണ്ടാരംതറ മൈതാനത്തിന് സമീപം പ്രതിഷേധ സമരവും നടത്തി. എന്നാല്‍ സംഭവത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ലെന്നും സുരേഷ് പാര്‍ട്ടിക്കാരനല്ലെന്നും ബിജെപി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയും കൗണ്‍സിലറുമായ ഷാജുട്ടന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Karuvannur BankThrissurകരുവന്നൂർ ബാങ്ക്തൃശൂർ

