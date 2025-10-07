Karuvannur Bank Thrissur: പണം തിരികെ കിട്ടിയില്ല; ബാങ്ക് കൗണ്ടറിലേക്ക് പെട്രോളൊഴിച്ച് നിക്ഷേപകൻ, സംഭവം കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്ക് ശാഖയില്‍

തൃശൂര്: കരുവന്നൂര് ബാങ്കിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപകന്റെ പ്രതിഷേധം. നിക്ഷേപകനായ കൂത്തുപാലക്കല് സുരേഷ് ആണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ബാങ്കിനുള്ളിലെ കൗണ്ടർ ടേബിളിലേക്ക് ഇയാൾ പെട്രോളൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. കരുവന്നൂര് ബാങ്കിന്റെ പൊറത്തിശ്ശേരി ശാഖയിലാണ് സംഭവം. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇയാൾ പണം കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബാങ്കിനുള്ളിലെ കൗണ്ടര് ടേബിളിലേക്ക് പെട്രോളൊഴിച്ചത്.
അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി സെപ്റ്റംബർ 19ന് സുരേഷ് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് ബാങ്കിലെത്തി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹെഡ് ഓഫീസില് നിന്നും തുക പാസ്സായി വന്നിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചത്. ഇതിൽ ദേഷ്യം വന്ന സുരേഷ് പെട്രോളുമായി വീണ്ടും ബാങ്കിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തില് ആളപായമില്ല.
Also Read: Karur Stampede: കരൂർ ദുരന്തം: സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും
അതേസമയം, ബിജെപിയാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സിപിഎം ആരോപിച്ചു. പിന്നാലെ സിപിഎം പൊറത്തിശ്ശേരി ലോക്കല് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില് കണ്ടാരംതറ മൈതാനത്തിന് സമീപം പ്രതിഷേധ സമരവും നടത്തി. എന്നാല് സംഭവത്തില് ബിജെപിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ലെന്നും സുരേഷ് പാര്ട്ടിക്കാരനല്ലെന്നും ബിജെപി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയും കൗണ്സിലറുമായ ഷാജുട്ടന് വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.