Gangsters In Thiruvananthapuram: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടകളായ ഓംപ്രകാശും എയർപോർട്ട് ഡാനിയും അടക്കം 82 പേർ കരുതൽ തടങ്കലിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളും പ്രമാണിച്ചു പോലീസ് സുരക്ഷാപരിശോധന കർശനമാക്കി. നഗരത്തിൽ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വ്യാപകമായ പരിശോധനയിൽ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാനേതാക്കളായ ഓംപ്രകാശും എയർപോർട്ട് ഡാനിയും അടക്കം 82 പേരെ പോലീസ് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച സിറ്റി പോലീസ് കമ്മിഷണർ കെ.കാർത്തിക്കിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന നടന്നത്. റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രധാനികളായ അനന്ദു, ആദിത്യൻ, ഷാജഹാൻ, പ്രഫുൽ രാജ്, പോരാട്ടം വിഷ്ണു, അഭിലാഷ്, ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ, ബിജുകുമാർ തുടങ്ങിയവരും പിടിയിലായവരിൽ പെടുന്നു.
കൊലപാതകം, മോഷണം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, പോക്സോ, പീഡനം തുടങ്ങി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായവർക്കെതിരെയാണ് നിലവിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടഞ്ഞ് നഗരത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനുമാണ് ഇത്തരം കർശനമായ നടപടികളെന്ന് കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.