  • Malayalam News
  • Kerala
  • Gangsters In Thiruvananthapuram: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടകളായ ഓംപ്രകാശും എയർപോർട്ട് ഡാനിയും അടക്കം 82 പേർ കരുതൽ തടങ്കലിൽ

Gangsters In Thiruvananthapuram: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടകളായ ഓംപ്രകാശും എയർപോർട്ട് ഡാനിയും അടക്കം 82 പേർ കരുതൽ തടങ്കലിൽ

Gangsters Custody: സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കെ കാർത്തിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ന​ഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 21, 2026, 02:47 PM IST
  • ഓംപ്രകാശും എയർപോർട്ട് ഡാനിയും അടക്കം 82 പേരെയാണ് പോലീസ് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയത്
  • വരാനിരിക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് നടപടി

  1. Goonda Leader Arrested: തലസ്ഥാനത്തെ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ഓം പ്രകാശ് അറസ്റ്റിൽ!

Gangsters In Thiruvananthapuram: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടകളായ ഓംപ്രകാശും എയർപോർട്ട് ഡാനിയും അടക്കം 82 പേർ കരുതൽ തടങ്കലിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളും പ്രമാണിച്ചു പോലീസ് സുരക്ഷാപരിശോധന കർശനമാക്കി. നഗരത്തിൽ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വ്യാപകമായ പരിശോധനയിൽ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാനേതാക്കളായ ഓംപ്രകാശും എയർപോർട്ട് ഡാനിയും അടക്കം 82 പേരെ പോലീസ് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കി.

വെള്ളിയാഴ്ച സിറ്റി പോലീസ് കമ്മിഷണർ കെ.കാർത്തിക്കിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന നടന്നത്. റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രധാനികളായ അനന്ദു, ആദിത്യൻ, ഷാജഹാൻ, പ്രഫുൽ രാജ്, പോരാട്ടം വിഷ്ണു, അഭിലാഷ്, ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ, ബിജുകുമാർ തുടങ്ങിയവരും പിടിയിലായവരിൽ പെടുന്നു.

കൊലപാതകം, മോഷണം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, പോക്സോ, പീഡനം തുടങ്ങി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായവർക്കെതിരെയാണ് നിലവിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടഞ്ഞ് നഗരത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനുമാണ് ഇത്തരം കർശനമായ നടപടികളെന്ന് കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

