Devaswom Board: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ ഭരണസമിതി; തീരുമാനമായില്ലെന്ന് വി എൻ വാസവൻ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ. കുവൈത്ത് പര്യടനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ. ഈ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തത ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടേണ്ട എന്ന് സർക്കാർ ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി. മുന് എം പി എ.സമ്പത്ത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെയാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സിപിഐഎം പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇന്നു ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റില് ഇക്കാര്യത്തില് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. ബോര്ഡിലേക്കുള്ള സിപിഐ പ്രതിനിധിയായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കൗണ്സില് അംഗം വിളപ്പില് രാധാകൃഷ്ണനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
