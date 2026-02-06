English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Vision Sabarimala: 'ശബരിമലക്കായി പ്രത്യേക ബജറ്റ്, പമ്പയിൽ പിൽഗ്രിം സെന്‍റര്‍'; വിഷൻ ശബരിമല അവതരിപ്പിച്ച് കെ ജയകുമാര്‍

Vision Sabarimala: 'ശബരിമലക്കായി പ്രത്യേക ബജറ്റ്, പമ്പയിൽ പിൽഗ്രിം സെന്‍റര്‍'; വിഷൻ ശബരിമല അവതരിപ്പിച്ച് കെ ജയകുമാര്‍

Vision Sabarimala: ശബരിമല അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ജയകുമാർ 'വിഷൻ ശബരിമല' അവതരിപ്പിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 6, 2026, 06:19 PM IST
  • ശബരിമലയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതാണ് വിഷൻ ശബരിമല.
  • ശബരിമലക്കായി പ്രത്യേക ബജറ്റ്, പമ്പയിൽ പിൽഗ്രിം സെന്‍റര്‍, എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
  • ശബരിമലയിലെ തന്ത്രിമാര്‍ ഒരോ സീസണിലും മാറി മാറി വരുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കെ ജയകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

Trending Photos

Dhan Shakti Rajyog 2026: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്താൽ ധനശക്തി രാജയോ​ഗം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
5
Dhan Shakti Rajyog
Dhan Shakti Rajyog 2026: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്താൽ ധനശക്തി രാജയോ​ഗം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ
7
Gold price
Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Karunya Plus Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ആർക്ക്?
5
Kerala Lottery Result
Karunya Plus Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ആർക്ക്?
Vision Sabarimala: 'ശബരിമലക്കായി പ്രത്യേക ബജറ്റ്, പമ്പയിൽ പിൽഗ്രിം സെന്‍റര്‍'; വിഷൻ ശബരിമല അവതരിപ്പിച്ച് കെ ജയകുമാര്‍

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് 'വിഷൻ ശബരിമല' അവതരിപ്പിച്ച് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റ് കെ ജയകുമാര്‍. ശബരിമല അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ജയകുമാർ 'വിഷൻ ശബരിമല' അവതരിപ്പിച്ചത്. ശബരിമലയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതാണ് വിഷൻ ശബരിമല. ശബരിമലക്കായി പ്രത്യേക ബജറ്റ്, പമ്പയിൽ പിൽഗ്രിം സെന്‍റര്‍, എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.

Add Zee News as a Preferred Source

ശബരിമലയിലെ തന്ത്രിമാര്‍ ഒരോ സീസണിലും മാറി മാറി വരുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കെ ജയകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. സന്നിധാനത്ത് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും കാണാതായവരെ കുറിച്ചുള്ള അനൗണ്‍സ്മെന്‍റ് 30 മണിക്കൂര്‍ ഇടവിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുകയെന്നും എല്ലാ ഭാഷയിലും അറിയിപ്പ് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

ഈ സീസണിലെ വരുമാനം 483 കോടിയാണെന്നും ഈ സീസണിലെ ചെലവ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മകരവിളക്ക് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വയംഭൂ സ്പോണ്‍സര്‍മാരിൽ നിന്ന് സംഭാവന സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ബോര്‍ഡ് സ്പോണ്‍സറെ കണ്ടെത്തുമെന്നും പൂര്‍ണമായും ഇടപാടുകള്‍ ഡിജിറ്റലാക്കുമെന്നും ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.

ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഇതിനായി പരിശീലനം നൽകുമെന്നും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയിൽ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സിനിമ ഷൂട്ടിങ് നടന്നതിൽ ആവശ്യമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഷൂട്ടിങ് നടത്തിയതെന്നും പരിശോധിക്കുമെന്നും ഷൂട്ടിങിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റ് പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Vision SabarimalaSabarimalaDevaswom PresidentK jayakumar

Trending News