തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് 'വിഷൻ ശബരിമല' അവതരിപ്പിച്ച് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര്. ശബരിമല അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ജയകുമാർ 'വിഷൻ ശബരിമല' അവതരിപ്പിച്ചത്. ശബരിമലയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതാണ് വിഷൻ ശബരിമല. ശബരിമലക്കായി പ്രത്യേക ബജറ്റ്, പമ്പയിൽ പിൽഗ്രിം സെന്റര്, എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
ശബരിമലയിലെ തന്ത്രിമാര് ഒരോ സീസണിലും മാറി മാറി വരുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. സന്നിധാനത്ത് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും കാണാതായവരെ കുറിച്ചുള്ള അനൗണ്സ്മെന്റ് 30 മണിക്കൂര് ഇടവിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുകയെന്നും എല്ലാ ഭാഷയിലും അറിയിപ്പ് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ സീസണിലെ വരുമാനം 483 കോടിയാണെന്നും ഈ സീസണിലെ ചെലവ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മകരവിളക്ക് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വയംഭൂ സ്പോണ്സര്മാരിൽ നിന്ന് സംഭാവന സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ബോര്ഡ് സ്പോണ്സറെ കണ്ടെത്തുമെന്നും പൂര്ണമായും ഇടപാടുകള് ഡിജിറ്റലാക്കുമെന്നും ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഇതിനായി പരിശീലനം നൽകുമെന്നും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയിൽ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സിനിമ ഷൂട്ടിങ് നടന്നതിൽ ആവശ്യമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഷൂട്ടിങ് നടത്തിയതെന്നും പരിശോധിക്കുമെന്നും ഷൂട്ടിങിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.
