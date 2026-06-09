കൊച്ചി: എംഎസ്സി എൽസ 3 കപ്പൽ അപകടം വരുത്തിവെച്ചതാണെന്ന് ഡിജി ഷിപ്പിംഗിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. കപ്പലിന്റെ ബാലസ്റ്റ് വാട്ടർ സംവിധാനം ആദ്യം തകരാറിലായെന്നും വിഴിഞ്ഞത്ത് ലോഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കപ്പലിൽ വെള്ളം കയറിയെന്നും കണ്ടെയ്നർ കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
കപ്പലിന് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മുൻ യാത്രകളിൽ തന്നെ കപ്പലിന്റെ സ്റ്റാർബോഡ് ചെരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കപ്പലിന്റെ സുരക്ഷാ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം പൂർണമായും ഫലപ്രദമല്ലായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കഠിനമായ ചരിവ് നിരവധി കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റാക്കുകൾ മാറാൻ കാരണമായെന്നും ഇത് കപ്പലിന്റെ സ്ഥിരതയെ കൂടുതൽ അപകടത്തിലാക്കിയെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്.
കണ്ടെയ്നർ കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെന്നും കപ്പലിന് 5 ഡിഗ്രി ചെരിവ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാലാം നമ്പർ കാർഗോ ഹോൾഡറിൽ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കടൽക്ഷമതയെയും ബാധിക്കുന്ന നിരവധി ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കപ്പലിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കപ്പലിന്റെ കാലപ്പഴക്കവും അപകടകാരണമായെന്നും 2016 കൂട്ടിയിടിയെ തുടർന്ന് കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും കപ്പൽ കമ്പനി നടത്തിയില്ലെന്നും അന്വേഷണം റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു.
2025 മേയ് 25-ന് ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിക്ക് സമീപം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 38 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയായാണ് കടലിൽ എംഎസ്സി എൽസ 3 എന്ന കപ്പൽ മുങ്ങിയത്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 24 ജീവനക്കാരെയും ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നേവിയും ചേർന്ന് സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പരിസ്ഥിതിപരമായി കേരള തീരത്തിന് വലിയ ആഘാതമുണ്ടാക്കിയ ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു ഇത്.
കപ്പൽ മുങ്ങിയതിനെത്തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് 143 കണ്ടെയ്നറുകൾ കടലിൽ പതിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ മാരകമായ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ കണ്ടെയ്നറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് മത്സ്യസമ്പത്തിനെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും വലിയ രീതിയിൽ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പൽ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാല്പര്യ ഹർജി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കോസ്റ്റൽ പോലീസും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ക്രിമിനൽ അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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