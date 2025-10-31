DGP Ravada Chandrasekhar: അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കരുത്; ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പൊലീസ് മേധാവി

തിരുവനന്തപുരം: കേസുകളുടെ അന്വേഷണ വിവരങ്ങള് മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കു നിര്ദേശം നൽകി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റാവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ. വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് മേധാവി സർക്കുലറും പുറത്തിറക്കി. പ്രതികളുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴി വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്നും സര്ക്കുലറില് പറയുന്നു. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് മേധാവി കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്തിടെ ഒരു കേസില് പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത വിവരം ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് മേധാവി സര്ക്കുലര് പുറത്തിറക്കിയത്. ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചപ്പോഴും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് വിവരങ്ങള് മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കരുതെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു.
