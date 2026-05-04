ധര്മടം മണ്ഡലത്തില് കോണ്ഗ്രസ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ആദ്യ നാല് റൗണ്ട് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് 2523 വോട്ടുകള്ക്ക് പിറകിലാണ് എന്നതാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാര്ത്ത. ധര്മടം മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫല സൂചന ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
കേരളത്തില് ഏറെക്കുറേ യുഡിഎഫ് തരംഗം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ആദ്യ ഫലസൂചനകള്. എന്നാല് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മണ്ഡലത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചടി സിപിഐഎമ്മോ എല്ഡിഎഫോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.
Read Also: മാറിമറിഞ്ഞ് ലീഡ് നില; ധർമ്മടത്ത് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പിണറായി വിജയൻ പിന്നിൽ
ആദ്യ റൗണ്ട് എണ്ണിയപ്പോഴും അഡ്വ വിപി അബ്ദുള് റഷീദ് തന്നെ ആയിരുന്നു ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിവരം. എല്ഡിഎഫിനും സിപിഐഎമ്മിനും സമ്പൂര്ണ ആധിപത്യമുള്ള മണ്ഡലത്തില് തുടക്കത്തിലേ ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത് സിപിഐഎം കേന്ദ്രങ്ങളില് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്.
2021 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് അരലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി സി രഘുനാഥിനെ പിണറായി വിജയന് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2016 ല് മമ്പ്രം ദിവാകരനെ തോല്പിച്ചത് 36,905 വോട്ടുകള്ക്കും. ആ നിലയില് നിന്നാണ് ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകളില് മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയന് പിറകോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ധര്മടത്ത് ഇത്തവണ ആദ്യ നാല് എണ്ണുമ്പോള് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ലീഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പല കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളും പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ അവകാശവാദം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഘട്ട ഫല സൂചനകള്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.