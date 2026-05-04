  Dharmadam Constituency Election Result 2026: വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായി മുന്നിൽ; ധർമ്മടത്ത് പിണറായി വിജയന് ലീഡ്

Dharmadam Constituency Election Result 2026: വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായി മുന്നിൽ; ധർമ്മടത്ത് പിണറായി വിജയന് ലീഡ്

വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലീഡ് ഉയർത്തുന്നത്.     

Written by - Karthika V | Last Updated : May 4, 2026, 12:46 PM IST
  • ദ്യ 6 റൗണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പിണറായി വിജയന് കോൺ​ഗ്രസിന്റെ അബ്ദുൾ റഷീദിനെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
  • നിലവിൽ 1500 വോട്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ അദ്ദേഹം ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്.

വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ധർമടത്ത് മുന്നിലെത്തി. ആദ്യ 6 റൗണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പിണറായി വിജയന് കോൺ​ഗ്രസിന്റെ അബ്ദുൾ റഷീദിനെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിലവിൽ 1500 വോട്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ അദ്ദേഹം ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. 

ധര്‍മടം മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫല സൂചന വരുന്നത്. സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ പിണറായി വിജയന് ഇങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചടി മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ചുവെങ്കിലും ആദ്യ 6 റൗണ്ടുകളിലും പിന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് ജനവിരുദ്ധ വികാരത്തിന്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. 

2021 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അരലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സി രഘുനാഥിനെ പിണറായി വിജയന്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2016 ല്‍ മമ്പ്രം ദിവാകരനെ തോല്‍പിച്ചത് 36,905 വോട്ടുകള്‍ക്കും. ആ നിലയില്‍ നിന്നാണ് പിണറായി വിജയന്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫലം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

