/Dheeraj Murder Case: ധീരജ് വധക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി നിഖിൽ പൈലി ഇടുക്കി ഡിസിസി അംഗം

Dheeraj Rajendran Murder Accused: കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ധീരജ് രാജേന്ദ്രൻ 2022 ജനുവരി 10-നാണ് പൈനാവ് ഗവൺമെന്റ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ വെച്ച് കുത്തേറ്റ് മരിക്കുന്നത്.
ഇടുക്കി: ധീരജ് വധക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ നിഖിൽ പൈലിയെ ഇടുക്കി ഡിസിസി അംഗമായി നാമനിർദേശം ചെയ്തു. നിഖിൽ പൈലി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരെ ഡിസിസി അംഗങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ട് ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി.പി. മാത്യു അതത് മണ്ഡലം, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരെ വിവരമറിയിച്ചു.
കുമളി സ്വദേശികളായ ജോയി വടക്കേടം, മജോ കാരിമുട്ടം, വർക്കി ആലക്കാപറമ്പിൽ, കാഞ്ചിയാർ സ്വദേശിയായ മാമ്പ്രയിൽ ജോർജ് ജോസഫ് എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് നാല് പേർ. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ധീരജ് രാജേന്ദ്രൻ 2022 ജനുവരി 10-നാണ് പൈനാവ് ഗവൺമെന്റ് എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ വെച്ച് കുത്തേറ്റ് മരിക്കുന്നത്.
കേസിൽ നിഖിൽ പൈലി അടക്കം എട്ട് കെഎസ്യു, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. നിലവിൽ ഇവർ ജാമ്യത്തിലാണ്. കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഡിസിസി അംഗമായി നിയമിതനായതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി നിഖിൽ പൈലി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
തീരുമാനത്തെ പൂർണമായി ന്യായീകരിച്ച് ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി.പി. മാത്യു രംഗത്തെത്തി. നിഖിൽ പൈലിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും, ധീരജിനെ കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സി.പി. മാത്യു പറഞ്ഞത്.
