/Kerala Plus One Result: പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; 62.01 ശതമാനം വിജയം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വർധന

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2026 മാര്ച്ചില് നടന്ന ഒന്നാം വര്ഷ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷയുടെ ഫലമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 62.01 ആണ് വിജയശതമാനം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വിജയശതമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 60.76 ശതമാനം പേരാണ് വിജയിച്ചത്.
4,10,190 പേരാണ് ആകെ പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഇതിൽ 4,04,722 പേരുടെ ഫലം ലഭ്യമായി. അതില് 2,50,981 പേര് 30%ത്തിലധികം മാര്ക്ക് നേടി വിജയം കൈവരിച്ചു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കുകയും പിന്നീട് പുതിയ തിയതികളിൽ പുനഃക്രമീകരിച്ചതിനാലുമാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം വൈകിയത്.
ഫലം പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ
1. results.hse.kerala.gov.in
2. results.kite.kerala.gov.in
3. keralaresults.nic.in
4. dhsekerala.gov.in
കൂടാതെ ഡിജിലോക്കര്, പിആര്ഡി ലൈവ്, സഫലം കൈറ്റ് മൊബൈല് ആപ്പ് എന്നിവ വഴിയും ഫലം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഫലം സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങള്ക്കും സേ പരീക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകള്ക്കുമായി dhsekerala.gov.in സന്ദര്ശിക്കുക.
2026 മാർച്ച് 5 മുതൽ മാർച്ച് 27 വരെ നടന്ന കേരള പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകളുടെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. തിയറി പേപ്പറുകൾക്ക് 80 മാർക്കും, ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾക്ക് 20 മാർക്കും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 100 മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മൂല്യനിർണ്ണയം.
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