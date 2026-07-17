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Kerala Plus One Result: പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; 62.01 ശതമാനം വിജയം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വർധന

ഇക്കുറി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോക്കാൾ വിജയശതമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 17, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:42 PM IST
Kerala Plus One Result: പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; 62.01 ശതമാനം വിജയം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വർധന
Image Credit: Plus One Result | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Kerala Plus One Result: പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; 62.01 ശതമാനം വിജയം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വർധന
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