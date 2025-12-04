English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkoottathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ പിടിയിലായോ? ഹൊസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം

Rahul Mamkoottathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ പിടിയിലായോ? ഹൊസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം

Rahul Mamkoottathil: കാസർകോട് ഹൊസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 4, 2025, 07:28 PM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന സൂചന നിലനിൽക്കുകയാണ്.
  • ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പൊലീസ് സന്നാഹം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  • ഡിവൈഎസ്പി സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൊലീസ് സന്നാഹം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Trending Photos

Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്‌സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്
5
Recipie
Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്‌സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്
Authentic Angamaly Manga Curry: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാം; നാടൻ അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി റെസിപ്പി
6
Manga Curry
Authentic Angamaly Manga Curry: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാം; നാടൻ അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി റെസിപ്പി
Poha Recipe: 15 മിനിറ്റിൽ പോഹ റെഡി! ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി
6
Poha
Poha Recipe: 15 മിനിറ്റിൽ പോഹ റെഡി! ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി
Dec 3 Love horoscope: പ്രണയത്തിലാണോ? ഡിസംബർ 3 ഈ രാശിക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകം!
12
Love Horoscope
Dec 3 Love horoscope: പ്രണയത്തിലാണോ? ഡിസംബർ 3 ഈ രാശിക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകം!
Rahul Mamkoottathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ കീഴടങ്ങിയോ? ഹൊസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം

കാസർകോട്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ പിടിയിലായതായി സൂചന. കാസർകോട് ഹൊസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന സൂചന നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പൊലീസ് സന്നാഹം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഎസ്പി സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൊലീസ് സന്നാഹം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഹാജരാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിനായി ബിജെപി പ്രവർത്തകരടക്കം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോടതിയിലേക്കുള്ള ​ഗേറ്റ് പൊലീസ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോടതി സമയം കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ കീഴടങ്ങിയതാകുമോ അതോ രാഹുല്‍ പിടിയിലായതാണോയെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Rahul MamkoottathilHosdurg CourtKasaragodSexual Assault Case

Trending News