Rahul Mamkoottathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ പിടിയിലായോ? ഹൊസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം

കാസർകോട്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തില് പിടിയിലായതായി സൂചന. കാസർകോട് ഹൊസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന സൂചന നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പൊലീസ് സന്നാഹം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഎസ്പി സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൊലീസ് സന്നാഹം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഹാജരാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിനായി ബിജെപി പ്രവർത്തകരടക്കം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോടതിയിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് പൊലീസ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോടതി സമയം കഴിഞ്ഞതിനാല് കീഴടങ്ങിയതാകുമോ അതോ രാഹുല് പിടിയിലായതാണോയെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല.
