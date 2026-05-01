Dijo Kappan: ഡിജോ കാപ്പൻ അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം കാറപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ

തിരുവനന്തപുരം: പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഡിജോ കാപ്പൻ (68) അന്തരിച്ചു. വാഹനാപകടത്തെത്തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് മാസങ്ങളായി പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയായിരുന്നു അന്ത്യം.
ഭരണങ്ങാനം ഇടമറ്റം സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം, ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ സന്ധിയില്ലാത്ത നിയമപോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധേയനായത്. സെന്റർ ഫോർ കൺസ്യൂമർ എജ്യുക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിയായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പൊതുരംഗത്തെത്തിയ ഡിജോ കാപ്പൻ, കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 1982-ൽ കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം, കെ.എസ്.യു. (എം), യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് എന്നീ സംഘടനകളുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1998-ൽ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും, പിന്നീട് റോഡ് സുരക്ഷ, യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി ഇടപെട്ടു. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമവേദികളിലെത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
