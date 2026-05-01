English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  Dijo Kappan: ഡിജോ കാപ്പൻ അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം കാറപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ

Dijo Kappan: ഡിജോ കാപ്പൻ അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം കാറപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ

Dijo Kappan Passed Away: വാഹനാപകടത്തെത്തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് മാസങ്ങളായി പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 1, 2026, 11:55 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഡിജോ കാപ്പൻ (68) അന്തരിച്ചു. വാഹനാപകടത്തെത്തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് മാസങ്ങളായി പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

Add Zee News as a Preferred Source

ഭരണങ്ങാനം ഇടമറ്റം സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം, ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ സന്ധിയില്ലാത്ത നിയമപോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധേയനായത്. സെന്റർ ഫോർ കൺസ്യൂമർ എജ്യുക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിയായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പൊതുരംഗത്തെത്തിയ ഡിജോ കാപ്പൻ, കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 1982-ൽ കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം, കെ.എസ്.യു. (എം), യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് എന്നീ സംഘടനകളുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1998-ൽ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും, പിന്നീട് റോഡ് സുരക്ഷ, യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി ഇടപെട്ടു. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമവേദികളിലെത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Dijo KappanDijo Kappan Death NewsDijo Kappan Passed Away

Trending News