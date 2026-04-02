കൊച്ചി: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് പ്രതിയായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റകൃത്യം നടന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാരവാനിൽ പോലീസ് പ്രാഥമിക പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി. കാരവാനിനുള്ളിൽ സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ, വാഹനത്തിന് പുറത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നീക്കം.
സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനായി പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം വാടകയ്ക്കെടുത്തതായിരുന്നു ഈ കാരവാൻ. അറസ്റ്റിലാകുന്ന സമയത്ത് രഞ്ജിത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നടൻ ബോബി കുര്യൻ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, മറ്റ് സഹായികൾ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ ഒളിവിൽ പോകാൻ ഇവർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാകും പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക.
കൊച്ചി ഡിസിപി അശ്വതി ജിജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉദയംപേരൂർ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 30-ന് ഉദയംപേരൂരിലെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് രഞ്ജിത്ത് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് യുവനടി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
നടി കാരവാനിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടവരുണ്ടെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ മൊഴികൾ കേസിൽ നിർണ്ണായക തെളിവായി മാറും. നിലവിൽ എറണാകുളം സബ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രഞ്ജിത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും ശനിയാഴ്ച കോടതി പരിഗണിക്കും.
തെളിവെടുപ്പിനായി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് പോലീസ് ശക്തമായി വാദിക്കും. ജാമ്യം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ രഞ്ജിത്തിന് ജയിലിൽ തുടരേണ്ടി വരും. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ലൈംഗികാതിക്രമം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. സമാനമായ മറ്റ് കേസുകളും ഇയാൾക്കെതിരെ മുൻപുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നീങ്ങുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.