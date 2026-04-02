Director Ranjith Arrest: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ ലൈം​ഗികാതിക്രമ കേസ്; കാരവാനിൽ സിസിടിവികൾ ഇല്ല, വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നടനെ ചോദ്യം ചെയ്യും

Sexual Assault Case Against Director Ranjith: എറണാകുളം സബ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രഞ്ജിത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും ശനിയാഴ്ച കോടതി പരിഗണിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 2, 2026, 03:59 PM IST
  • നടൻ ബോബി കുര്യൻ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, മറ്റ് സഹായികൾ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്
  • പ്രതിയെ ഒളിവിൽ പോകാൻ ഇവർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാകും പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക

Read Also

  1. Director Ranjith Sexual Assault Case: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്; സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്ത് സബ് ജയിലില്‍ തുടരും, ശനിയാഴ്ച നേരിട്ട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രതപാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രതപാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
VD Satheesan Astro Prediction: വിഡി സതീശന് ജാതകത്തിൽ രാജയോ​ഗം! എതിരാളികളെ ബുദ്ധിപരമായി നേരിടും; ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
5
VD Satheesan
VD Satheesan Astro Prediction: വിഡി സതീശന് ജാതകത്തിൽ രാജയോ​ഗം! എതിരാളികളെ ബുദ്ധിപരമായി നേരിടും; ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
Vishu Phalam 2026 Horoscope: വിഷുക്കാലം ഈ നാളുകാർക്ക് ഭാ​ഗ്യകാലം; ഉയർച്ചയുടെ നാളുകൾ, ഏപ്രിൽ മാസഫലം
12
Vishu Phalam
Vishu Phalam 2026 Horoscope: വിഷുക്കാലം ഈ നാളുകാർക്ക് ഭാ​ഗ്യകാലം; ഉയർച്ചയുടെ നാളുകൾ, ഏപ്രിൽ മാസഫലം
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ? ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ? ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
കൊച്ചി: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് പ്രതിയായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റകൃത്യം നടന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാരവാനിൽ പോലീസ് പ്രാഥമിക പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി. കാരവാനിനുള്ളിൽ സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ, വാഹനത്തിന് പുറത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നീക്കം.

സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനായി പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം വാടകയ്‌ക്കെടുത്തതായിരുന്നു ഈ കാരവാൻ. അറസ്റ്റിലാകുന്ന സമയത്ത് രഞ്ജിത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നടൻ ബോബി കുര്യൻ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, മറ്റ് സഹായികൾ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ ഒളിവിൽ പോകാൻ ഇവർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാകും പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക.

ALSO READ: ഫെഫ്കയിൽ നിന്ന് രഞ്ജിത്ത് പുറത്ത്; ലൈം​ഗീകാതിക്രമ കേസിലെ അറസ്റ്റിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സസ്പെൻഷൻ!

കൊച്ചി ഡിസിപി അശ്വതി ജിജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉദയംപേരൂർ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 30-ന് ഉദയംപേരൂരിലെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് രഞ്ജിത്ത് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് യുവനടി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

നടി കാരവാനിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടവരുണ്ടെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ മൊഴികൾ കേസിൽ നിർണ്ണായക തെളിവായി മാറും. നിലവിൽ എറണാകുളം സബ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രഞ്ജിത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും ശനിയാഴ്ച കോടതി പരിഗണിക്കും.

ALSO READ: രഞ്ജിത്തിനെ സഹായിച്ചോ? നടൻ ബോബി കുര്യനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം; കാരവൻ കണ്ടെത്തി

തെളിവെടുപ്പിനായി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് പോലീസ് ശക്തമായി വാദിക്കും. ജാമ്യം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ രഞ്ജിത്തിന് ജയിലിൽ തുടരേണ്ടി വരും. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ലൈംഗികാതിക്രമം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. സമാനമായ മറ്റ് കേസുകളും ഇയാൾക്കെതിരെ മുൻപുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നീങ്ങുന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

