Director Ranjith Sexual Assault Case: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്; സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്ത് സബ് ജയിലില്‍ തുടരും, ശനിയാഴ്ച നേരിട്ട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും

കൊച്ചി: യുവനടി നൽകിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ സംവിധായകനും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാനുമായ രഞ്ജിത്തിനെ കോടതി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. നിലവിൽ എറണാകുളം സബ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രഞ്ജിത്തിനെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾക്കായി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും ശനിയാഴ്ച കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരും. ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ സത്യം തെളിയുമെന്നായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് പ്രതികരിച്ചത്. തൊടുപുഴ മുട്ടത്തിന് സമീപം വെച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി രഞ്ജിത്തിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സയോടും മരുന്നുകളോടും സഹകരിക്കാൻ മടിച്ച അദ്ദേഹം രാത്രി മുഴുവൻ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ കൊച്ചി മരടിലുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വസതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷമാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സിനിമ സെറ്റിൽ വെച്ച് കാരവനുള്ളിൽ അതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് യുവനടിയുടെ പരാതി. സംഭവം നടന്നതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്ന നടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ കണ്ട് മൊഴി നൽകിയത്.
പരാതിയുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഡിസിപി അശ്വതി ജിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ച് രഹസ്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. സംഭവദിവസം സിനിമ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തകരുടെ മൊഴിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തും.
