മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായില്ല; മുരളീധരനും സുധാകരനും ഉൾപ്പെടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാരെന്ന ചർച്ചയിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ല. കെ മുരളീധരനും കെ സുധാകരനും ഉൾപ്പെടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഹൈക്കമാൻഡ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. എംഎം ഹസൻ, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്. മുൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്മാരെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് വിളിപ്പിച്ചത്. നാളെ എഐസിസി നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച നടത്താനാണ് തീരുമാനം.
കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തീരുമാനമാകാതെ വന്നതോടെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പുതിയ നീക്കം. കെസി വേണുഗോപാലിനെ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മുരളിയെ വിളിപ്പിക്കുന്നത്. ഹൈക്കമാന്ഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ചര്ച്ചകളില് കെസി വേണുഗോപാലിനാണ് നിലവിൽ മുന്തൂക്കമുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഇന്നോ നാളെയോ ഉണ്ടാകും എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ രാഹുല് ഗാന്ധിയും മല്ലിഖാര്ജുൻ ഖാര്ഗെയും തമ്മില് ചര്ച്ചകള് നടന്നതായാണ് വിവരങ്ങള്. സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായി ഇനി ചില ഔപചാരിക ചര്ച്ചകള്ക്ക് മാത്രമാണ് സാധ്യതെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഘടകകക്ഷികള്ക്കും വലിയ എതിര്പ്പ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നേതൃത്വം കരുതുന്നത്. കോൺഗ്രസിന് അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാം എന്ന നിലപാട് ഘടകകക്ഷികളും ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വേണോ ഡൽഹിയിൽ വേണോ എന്നതിലും ചര്ച്ചകൾ നടക്കുന്നു. കേരളത്തിലാണെങ്കില് നിയമസഭാകക്ഷിയോഗം വിളിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ ഖാര്ഗെയോ രാഹുല്ഗാന്ധിയോ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങള്.
