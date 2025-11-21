English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala High Court: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ്; എംആർ അജിത്കുമാറിനെതിരെ തുടരന്വേഷണമില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശവും റദ്ദാക്കി

ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ആണ് അജിത് കുമാറിനെതിരെ തുടരന്വേണം ആകാമെന്ന ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 21, 2025, 01:49 PM IST
  • വിചാരണക്കോടതിയുടെ നടപടി നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
  • പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി തേടിയ ശേഷം പരാതിയുമായി പരാതിക്കാരന് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Kerala High Court: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ്; എംആർ അജിത്കുമാറിനെതിരെ തുടരന്വേഷണമില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശവും റദ്ദാക്കി

കൊച്ചി: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസിൽ എഡിജിപി എം ആർ അജിത് കുമാറിനെതിരെ തുടരന്വേണം ആകാമെന്ന വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നടപടി. വിചാരണക്കോടതിയുടെ നടപടി നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി തേടിയ ശേഷം പരാതിയുമായി പരാതിക്കാരന് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

കേസിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി വിജിലൻസ് ക്ലീൻ ചീറ്റ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് റദ്ദാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി കേസുമായി മുന്നോട്ടുപോകാമെന്ന് വിധിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ അജിത്കുമാർ നൽകിയ അപ്പീൽ പരി​ഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കാതെയാണ് കോടതിയുടെ നടപടിയെന്ന അജിത് കുമാറിന്റെ വാദം ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതിയുത്തരവ്.

അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ വിജിലൻസ് കോടതി പരാമർശങ്ങളും കോടതി റദ്ദാക്കി. സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ്  നടപടി. വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടി നിയമ വിരുദ്ധമാണ് എന്നായിരുന്നു പരാമർശം.

 

