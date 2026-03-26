English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
U Prathibha-Irshad Controversy: യു പ്രതിഭക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമർശം; കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ

U Prathibha-Irshad Controversy: പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ മാതൃകാപ്പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതെന്ന് കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 26, 2026, 02:07 PM IST
  • വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് കളക്ടറുടെ ഓഫീസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
  • സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് തീരുമാനം എടുത്തത്.

Trending Photos

Gold Price Today March 24: രാവിലെ കുറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടി... ചാഞ്ചാടി സ്വർണം, വർധിച്ചത് ഇത്ര!
7
Gold rate today
Gold Price Today March 24: രാവിലെ കുറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടി... ചാഞ്ചാടി സ്വർണം, വർധിച്ചത് ഇത്ര!
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
Kerala DL-45 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി കോടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-45 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി കോടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
ആലപ്പുഴ: കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി യു പ്രതിഭക്കെതിരായ ഇർഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരിയുടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ അധിക്ഷേപ പ്രസ്താവനയിൽ കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ മാതൃകാപ്പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതെന്ന് കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനത്തെ ക്ഷതപ്പെടുത്തൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രസ്താവന നടത്തൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള തെറ്റായ പ്രസ്താവന നടത്തൽ, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കേസെടുക്കാനാണ് പൊലീസിന് കളക്ടർ നിർദേശം നൽകിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് കളക്ടറുടെ ഓഫീസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വന്ന മാധ്യമ വാർത്തകളും സാമൂഹികമാധ്യമ പോസ്റ്റുകളും മീഡിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻ്റ് മോണിട്ടറിങ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കണമെന്നും മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം സംബന്ധിച്ച ജില്ലാതല കമ്മറ്റിക്ക് കൈമാറണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി. സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് തീരുമാനം എടുത്തത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

U Prathibha-Irshad ControversyU PrathibhaIrshad ChakkalasseryDistrict collector

Trending News