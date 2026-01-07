English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Wayanad Medical College: പ്രസവശേഷം യുവതിയുടെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നും തുണിക്കഷ്ണം ലഭിച്ച സംഭവം; ചികിത്സ പിഴവിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഡിഎംഒ

Wayanad Medical College: പ്രസവശേഷം യുവതിയുടെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നും തുണിക്കഷ്ണം ലഭിച്ച സംഭവം; ചികിത്സ പിഴവിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഡിഎംഒ

Wayanad Medical College: വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗുരുതര ചികിത്സ പിഴവിലാണ് അന്വേഷണം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 7, 2026, 03:00 PM IST
  • പ്രസവം കഴിഞ്ഞ 21കാരിയുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് 75 ദിവസം കോട്ടൺ തുണി ഇരുന്നതിലാണ് നടപടി.
  • ഒക്ടോബറിൽ പ്രസവത്തിന് എത്തിയ 21കാരിയുടെ ചികിത്സയിലാണ് വീഴ്ച ഉണ്ടായത്.
  • രക്തസ്രാവം തടയാൻ ശരീരത്തിനകത്ത് വച്ച കോട്ടൺ തുണി ഡോക്ടർമാർ നീക്കം ചെയ്തില്ലെന്നാണ് പരാതി.

Trending Photos

Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം
6
Pension Rules Change
Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം
Prawns Biriyani Receipe: ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത്ര എളുപ്പമോ? ഞൊടിയിടയില്‍ വീട്ടില്‍ തയാറാക്കാം
7
Prawns Biriyani
Prawns Biriyani Receipe: ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത്ര എളുപ്പമോ? ഞൊടിയിടയില്‍ വീട്ടില്‍ തയാറാക്കാം
Shani Uday: ശനിയുടെ ഉദയം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറ്റിമറിക്കും ഒപ്പം കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതിയും!
6
Shani Dev
Shani Uday: ശനിയുടെ ഉദയം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറ്റിമറിക്കും ഒപ്പം കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതിയും!
Sthree Sakthi SS-501 Result: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു കോടി ആർക്ക്?
5
Sthree Sakthi SS 501
Sthree Sakthi SS-501 Result: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു കോടി ആർക്ക്?
Wayanad Medical College: പ്രസവശേഷം യുവതിയുടെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നും തുണിക്കഷ്ണം ലഭിച്ച സംഭവം; ചികിത്സ പിഴവിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഡിഎംഒ

പ്രസവശേഷം യുവതിയുടെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നും തുണിക്കഷ്ണം ലഭിച്ച സംഭവത്തില്‍ ചികിത്സ പിഴവിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഡിഎംഒ. വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗുരുതര ചികിത്സ പിഴവിലാണ് അന്വേഷണം. പ്രസവം കഴിഞ്ഞ 21കാരിയുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് 75 ദിവസം കോട്ടൺ തുണി ഇരുന്നതിലാണ് നടപടി. ഒക്ടോബറിൽ പ്രസവത്തിന് എത്തിയ 21കാരിയുടെ ചികിത്സയിലാണ് വീഴ്ച ഉണ്ടായത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

രക്തസ്രാവം തടയാൻ ശരീരത്തിനകത്ത് വച്ച കോട്ടൺ തുണി ഡോക്ടർമാർ നീക്കം ചെയ്തില്ലെന്നാണ് പരാതി. വേദനയും ദുർഗന്ധവും കാരണം ചികിത്സ തേടിയിട്ടും തുണി കണ്ടെത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ 75 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കോട്ടൺ തുണി തനിയെ പുറത്തുവന്നത്. മന്ത്രി കേളുവിനും പോലീസിനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യുവതി വ്യക്തമാക്കി. അസഹ്യമായ വേദനയും ദുർഗന്ധവും വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടുതവണ ചികിത്സ തേടി യുവതി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന ഉപദേശം നൽകി ഡോക്ടർമാർ മടക്കി അയച്ചു. ഒടുവില്‍ 75 ദിവസത്തിന് ശേഷം ശരീരത്തിന് അകത്തുനിന്ന് തുണി തനിയെ പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് ചികിത്സ പിഴവ് വെളിപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഡിഎംഒ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. യുവതി മന്ത്രി ഒ ആർ കേളുവിന് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Wayanad Medical CollegeMedical NegliganceDMOInvestigation

Trending News