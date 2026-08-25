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Traditional Onam Games: ഒത്തുചേരലിന്റെ ആവേശം ഓണക്കാലത്ത്, കേരളത്തിന്റെ ഓണക്കളികൾ കളിക്കാം...

ഒത്തുചേരലുകൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. ഓണക്കാലത്ത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഓണക്കളികൾ പരിശോധിക്കാം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 25, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:21 PM IST
Traditional Onam Games: ഒത്തുചേരലിന്റെ ആവേശം ഓണക്കാലത്ത്, കേരളത്തിന്റെ ഓണക്കളികൾ കളിക്കാം...
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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