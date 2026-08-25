/Traditional Onam Games: ഒത്തുചേരലിന്റെ ആവേശം ഓണക്കാലത്ത്, കേരളത്തിന്റെ ഓണക്കളികൾ കളിക്കാം...

ഓണാഘോഷങ്ങൾ പൂർണമാക്കുന്നത് ഒത്തുചേരലുകളിലൂടെയാണ്. ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ആഹ്ളാദിക്കുന്നതിനായി രൂപപ്പെട്ടതാണ് പല തരത്തിലുള്ള കളികൾ, അവ പിന്നീട് ഓണക്കളികളായി അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ കളികളൊന്നും മുഴുവനായി ആളുകൾക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ ചിലതെല്ലാം ഇന്നും ഓണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ഓണക്കളികൾ വിശദമായി നോക്കാം...
തിരുവാതിര
ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഓണക്കളികളിൽ ഒന്നാണ് തിരുവാതിര. ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ധനു മാസത്തിലെ തിരുവാതിര വ്രതത്തോടനുബന്ധിച്ചും തിരുവാതിര അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കത്തിച്ചുവെച്ച നിലവിളക്കിന് ചുറ്റും സ്ത്രീകളാണ് തിരുവാതിര കളിക്കുന്നത്. ഇവർ പരമ്പരാഗത കേരളീയ വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് തിരുവാതിര കളിക്കുന്നത്. തിരുവാതിര കളിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ചിലരായിരിക്കും തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകൾ പാടുക. പുരാണ കഥകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. പാട്ടിന്റെ താളത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ചലനങ്ങൾ. ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ചുവടുകൾ വെക്കുന്നത് പോലെ മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞും വശങ്ങളിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് മാറിയും കൈ കൊട്ടിയാണ് തിരുവാതിര അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വടംവലി
വടംവലി ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും കാണാവുന്ന മത്സര ഇനമാണ് വടംവലി. ബല പരീക്ഷണം മാത്രമല്ല വടംവലിയിലൂടെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒത്തൊരുമയുടെ സൂചനകൂടിയാണ് വടംവലി നൽകുന്നത്. സാധാരണയായി മൈതാനത്തോ റോഡിലോ ആണ് വടംവലി അരങ്ങേറുന്നത്. വടത്തിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമുള്ള ടീമിൽ 8 കളിക്കാർ വീതമാണ് മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്.
ഉറിയടി
ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയുടെ ഭാഗമായും ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായും നടത്തപ്പെടുന്ന വിനോദമാണ് ഉറിയടി. മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കലങ്ങൾ കയറോ ചരടോ ഉപയോഗിച്ച് തൂക്കിയിടും. ഇതിനുള്ളിൽ വെള്ളമോ, നിറങ്ങൾ കലക്കിയ വെള്ളമോ, മിഠായികളോ നിറയ്ക്കും. കപ്പിയും കയറും ഘടിപ്പിച്ച് ഉറി മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒരാൾ വലിക്കും. കണ്ണ് കെട്ടിയ ഒരാൾ കൈയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വടി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഉറി അടിച്ചുപൊട്ടിക്കണം.
പുലിക്കളി
തൃശൂർ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾ കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പുലിക്കളി. ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചതയം നാളിലാണ് പുലിക്കളി നടക്കുന്നത്. പുലിക്കളി കേവലമൊരു ഘോഷയാത്ര മാത്രമല്ല ചടുലമായ ഒരു നൃത്ത രൂപം കൂടിയാണ്. വലിയ വയറുള്ള പുലിക്കളിക്കാരാണ് പുലിക്കളിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. അവരെ പുലിയായി ടെമ്പർ പെയിന്റും വാർണിഷും ചേർത്ത് ചായം പൂശും. വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെയും തനത് ചെണ്ടമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് പുലികൾ ചുവടുവെക്കുന്നത്.
ഓണത്തല്ല്
കൈയാങ്കളിയെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഓണക്കാലത്തെ കായിക വിനോദമാണ് ഓണത്തല്ല്. ഇന്നും മധ്യകേരളത്തിലും വടക്കൻ മലബാറിലും ഓണത്തല്ല് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആയുധങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഓണത്തല്ല് നടക്കുന്നത്. ശരീരബലവും തന്ത്രങ്ങളും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓണത്തല്ല് നടത്തുക. കൈപ്പത്തി കൊണ്ടുള്ള അടികളും അവ തടയലുമാണ് പ്രധാനം. നെഞ്ചിന് മുകളിലോ വയറിന് താഴെയോ അടിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രധാനമായും നെഞ്ചിലും തോളിലുമാണ് അടിക്കേണ്ടത്. വീട്ടുപറമ്പുകളിലോ ക്ഷേത്രമൈതാനങ്ങളിലോ ആണ് ഓണത്തല്ല് നടക്കുക. അടി കൊള്ളാതെ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രതിരോധിക്കുകയും എതിരാളിയെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയോ പുറംതിരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നയാൾ വിജയിയാകും. എത്ര വലിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നാലും കളി കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സൗഹൃദം നിലനിർത്തണം,
കുമ്മാട്ടിക്കളി
തൃശൂർ, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് പൊതുവെ കുമ്മാട്ടിക്കളി കാണുക. പരമ്പരാഗത മുഖംമൂടി നൃത്തമാണ് കുമ്മാട്ടിക്കളി. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് കുമ്മാട്ടിക്കളി വിളിച്ചോതുന്നത്. വേഷവിധാനം തന്നെയാണ് കുമ്മാട്ടിക്കളിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. കളിക്കാർ തങ്ങളുടെ ശരീരമാസകലം പ്രത്യേകതരം പുല്ല് കെട്ടി മറയ്ക്കുന്നു. കുമ്മാട്ടിപ്പുല്ലെന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്ലാവ്, എരുമനാക്ക് തുടങ്ങിയ ഭാരം കുറഞ്ഞ മരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കുമ്മാട്ടി മുഖംമൂടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇവ കൊത്തിയെടുക്കുക. ഓണവില്ലിന്റെ താളത്തിനൊപ്പമാണ് കുമ്മാട്ടികൾ ചുവടുവെക്കുന്നത്. മുത്തശ്ശി, ശിവൻ, ദാരികൻ, കാളി, ഹനുമാൻ, കൃഷ്ണൻ, കാട്ടാളൻ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന മുഖംമൂടികൾ. ഓണനാളുകളിൽ കുമ്മാട്ടികൾ സംഘമായി ചേർന്ന് വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി അവരുടെ മുറ്റങ്ങളിൽ നൃത്തം വെക്കും.
തുമ്പിതുള്ളൽ
കേരളീയ സ്ത്രീകളുടെ തനതായ ഒരു പരമ്പരാഗത കളിയാണ് തുമ്പിതുള്ളൽ. ഓണക്കാലത്ത് ഉത്രാടം, തിരുവോണം നാളുകളിലാണ് സാധാരണയായി ഇത് കളിക്കാറുള്ളത്. നാടൻ പാട്ടിന്റെ ഈണവും ഭക്തിയും ആഹ്ലാദവും ഒത്തുചേരുന്ന കലാരൂപമാണിത്. കളിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളെ നടുക്കിരുത്തും. ഇവരുടെ കൈയിൽ തുമ്പച്ചെടിയുടെ കുടമോ മരത്തൂപ്പോ കൊടുക്കും. മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ചുറ്റും വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്ത് 'പൂവു പോരാഞ്ഞോ, പൂക്കില പോരാഞ്ഞോ എന്തേ തുമ്പീ തുള്ളാത്തൂ', 'ഒന്നാം തുമ്പിയും അവർ പെറ്റ മക്കളും പോയി നടപ്പറ തുമ്പി തുള്ളാൻ' തുടങ്ങിയ പാട്ട് പാടും. താളം മുറുകുന്നതിനനുസരിച്ച് നടുവിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി കൈയിലെ പൂക്കളും ഓലയും ആട്ടിക്കൊണ്ട് മെല്ലെ തലയാട്ടി തുള്ളാൻ തുടങ്ങും. നടുക്കിരിക്കുന്ന വ്യക്തി തുള്ളി ക്ഷീണിച്ച് വീഴുമ്പോഴാണ് കളി അവസാനിക്കുന്നത്. പണ്ട് ഒത്തുചേരലിന്റെയും സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപാധിയായിരുന്നു തുമ്പിതുള്ളൽ.
കുട്ടിയും കോലും
ക്രിക്കറ്റ് കളിയുടെ ഒരു നാടൻ വകഭേദമായി കുട്ടിയും കോലും വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഒരു നീളമുള്ള ചെറിയൊരു മരക്കഷ്ണത്തെ 'കുട്ടി' എന്നും, അതിനേക്കാൾ നീളമുള്ള വടിയെ 'കോൽ' എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. തറയിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിനു മുകളിൽ കുട്ടി കുറുകെ വെച്ചാണ് കളി ആരംഭിക്കുന്നത്. കോലുപയോഗിച്ച് കുട്ടിയെ തട്ടി തെറിപ്പിച്ചു വിടും. എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാർ കുട്ടി വായുവിൽ വെച്ച് പിടിച്ചാൽ കളിക്കാരൻ ഔട്ടാകും. കുട്ടി വീഴുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും കുഴിയിലേക്കുള്ള ദൂരം കോലുപയോഗിച്ച് അളന്ന് പോയിന്റ് നിശ്ചയിക്കും. ഇതിനായി ദാപ്പ, കട്ട, വള്ളപ്പ, ഉറുപ്പ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ എണ്ണൽ രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കായികക്ഷമതയും കൃത്യതയും ഒപ്പം ഗണിതശേഷിയും ഒരേസമയം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ വിനോദം പഴയകാലത്ത് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ ഓണക്കാലത്തും അവധിക്കാലങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ പ്രധാന കളിയായിരുന്നു.
തലപ്പന്തു കളി
ഓലമടലിന്റെ ഈർക്കിൽ കളഞ്ഞ്, പച്ചോല കൊണ്ട് പന്ത് മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാണ് ഈ കളി കളിക്കുന്നത്. രണ്ട് ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഇതിൽ, തറയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുഴിയിൽ പന്ത് വെച്ച് കോലുപയോഗിച്ച് ദൂരേക്ക് അടിച്ചാണ് കളി തുടങ്ങുന്നത്. തലപ്പന്ത്, ഒറ്റ, ഇരട്ട, താളം, കാൽക്കീഴ് എന്നിങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പന്ത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൈകൊണ്ട് അടിച്ചകറ്റുന്നതാണ് ഇതിന്റെ രീതി. എതിർ ടീം ഈ പന്ത് വായുവിൽ വെച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുകയോ, എറിഞ്ഞ് കുഴിയിലെ കോലിൽ കൊള്ളിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കളിക്കാരൻ പുറത്താകും.
കിളിത്തട്ടു കളി
വേഗതയും ശ്രദ്ധയും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഓണക്കളിയാണ് കിളിത്തട്ടു കളി. പ്രത്യേകം വരച്ചിട്ട കളങ്ങളിലാണ് കളി നടക്കുക. രണ്ട് ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞാണ് മത്സരം. ഇതിൽ ഒരു ടീമിലെ പ്രധാന കളിക്കാരനെ 'കിളി' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കിളി ഒന്നാമത്തെ വരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാരെ തൊടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് കാവൽക്കാർ അവരുടെ നിശ്ചിത വരകളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്നു. കാവൽക്കാരുടെ കൈകളിൽപ്പെടാതെ തന്ത്രപരമായി എല്ലാ കളങ്ങളും കടന്ന് മറുകരയിലെത്തുകയും, തിരികെ സുരക്ഷിതമായി ഒന്നാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയുമാണ് കളിയുടെ ലക്ഷ്യം.
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