English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Vandanam Medical College: 'ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നഴ്സുമാരുടെ അഭാവമുണ്ട്'; ചികിത്സാപിഴവിൽ പ്രതികരിച്ച് ഡോ. ഷാഹിദ

Vandanam Medical College: 'ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നഴ്സുമാരുടെ അഭാവമുണ്ട്'; ചികിത്സാപിഴവിൽ പ്രതികരിച്ച് ഡോ. ഷാഹിദ

Vandanam Medical College: ഉഷയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് താനാണോയെന്ന് ഓർമയില്ലെന്നും ഷാഹിദ പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 20, 2026, 01:25 PM IST
  • കേസ് ഷീറ്റിൽ തന്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ താൻ ആയിരിക്കും സർജറി ചെയ്തിരിക്കുകയെന്നും ഷാഹിദ പറഞ്ഞു.
  • ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നഴ്സുമാരുടെ അഭാവമുണ്ടെന്നും പലപ്പോഴും സ്ക്രബ് നഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും ഷാഹിദ പറഞ്ഞു

Trending Photos

Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
8
guru chandra yuti
Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Today 2026 February 20: ഇന്നലെ കൂടിയത് ഇന്ന് കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today 2026 February 20: ഇന്നലെ കൂടിയത് ഇന്ന് കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery Result
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Vandanam Medical College: 'ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നഴ്സുമാരുടെ അഭാവമുണ്ട്'; ചികിത്സാപിഴവിൽ പ്രതികരിച്ച് ഡോ. ഷാഹിദ

തിരുവനന്തപുരം: ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സാപിഴവിൽ പ്രതികരിച്ച് ഡോ. ഷാഹിദ. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നഴ്സുമാരുടെ അഭാവമുണ്ടെന്നും ഉഷയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് താനാണോയെന്ന് ഓർമയില്ലെന്നും ഷാഹിദ പറഞ്ഞു. ഉഷയ്ക്ക് സർജറി നടത്തിയത് ഡോ. ലളിതാംബിക അല്ലെന്നും ഡോ ഷാഹിദയാണെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടും പ്രിൻസിപ്പലും വാർത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഉഷയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് താൻ ആണോ എന്ന് ഓർമയില്ലെന്നും കേസ് ഷീറ്റിൽ തന്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ താൻ ആയിരിക്കും സർജറി ചെയ്തിരിക്കുകയെന്നും ഷാഹിദ പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നഴ്സുമാരുടെ അഭാവമുണ്ടെന്നും പലപ്പോഴും സ്ക്രബ് നഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും ഫ്ലോർ നഴ്സ് ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കാനാകാറില്ലെന്നും ഡോരക്ടർ പറഞ്ഞു. നഴ്സുമാരുടെ അഭാവം പരാതിയായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ. ഷാഹിദ പറഞ്ഞു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

vandanam medical collegeAlappuzhaMedical malpractice

Trending News