  Malayalam News
  Kerala
  Doctors Protest: ശമ്പള വർധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഡോക്ടർമാർ സമരത്തിൽ; മെഡിക്കൽ‌ കോളേജുകളിൽ ഒപി ബഹിഷ്കരണം

Doctors Protest: ശമ്പള വർധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഡോക്ടർമാർ സമരത്തിൽ; മെഡിക്കൽ‌ കോളേജുകളിൽ ഒപി ബഹിഷ്കരണം

Doctors Protest In Kerala: സർക്കാരിന്റെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് സമരമെന്ന് കെജിഎംസിടിഎ അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 20, 2025, 10:42 AM IST
  • മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെയും പിജി ഡോക്ടർമാരുടെയും സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കും
  • ആവശ്യങ്ങൾ അം​ഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ സം​ഘടന

Doctors Protest: ശമ്പള വർധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഡോക്ടർമാർ സമരത്തിൽ; മെഡിക്കൽ‌ കോളേജുകളിൽ ഒപി ബഹിഷ്കരണം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഡോക്ടർമാർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഇന്ന് ഒപി ബഹിഷ്കരിച്ച് സമരം നടത്തും. ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുക, രോ​ഗികൾക്ക് ആനുപാതികമായി ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുക, അശാസ്ത്രീയ സ്ഥലംമാറ്റം തടയുക എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം.

സർക്കാരിന്റെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് സമരം നടത്തുന്നതെന്ന് കെജിഎംസിടിഎ വ്യക്തമാക്കി. മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെയും പിജി ഡോക്ടർമാരുടെയും സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആവശ്യങ്ങൾ അം​ഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ മാസം 28 മുതൽ റിലേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമരം നടത്തുമെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ സം​ഘടന വ്യക്തമാക്കി.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്.

Doctors ProtestDoctors Protest In Keralaഡോക്ടർസമരംകേരളം

