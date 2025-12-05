തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാറിനെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി. ഇരട്ടപ്പദവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി അശോക് ഐഎഎസാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. ഐഎജി ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഹർജിയില് പറയുന്നു. ഇരട്ടപ്പദവി ഇല്ലെന്നും, ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയതിൽ ചട്ടലംഘനം ഇല്ലെന്നുമാണ് ജയകുമാർ പ്രതികരിച്ചത്. കൂടാതെ ഐഎജി ഡയറക്ടർ പദവിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ആളെ നിയമിക്കുമെന്നും, രണ്ടിടത്തുമായി ആനുകൂല്യം പറ്റുന്നില്ലെന്നും ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. അതേ സമയം, ഐഎംജി പദവി ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നാണ് ബി അശോക് പ്രതികരിച്ചത്.
