Double vote allegation: ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎക്കെതിരെ ഇരട്ട വോട്ട് ആരോപണവുമായി സിപിഎം

വയനാട്: ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎക്കെതിരെ ഇരട്ട വോട്ട് ആരോപണം. സിപിഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇരട്ട വോട്ട് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. കോഴിക്കോട് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ 20-ാം വാർഡ് പന്നിയൂർക്കുളത്തും കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിൽ ഓണവെയിലിലും വോട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം.
ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധി തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായും, ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നാണ് കെ റഫീഖ് ആരോപിച്ചത്.
സിപിഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ:
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ശ്രീ ടി സിദ്ധീഖ് എം എൽ എ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ 20ാം വാർഡായ പന്നിയൂർകുളത്ത് ക്രമനമ്പർ 480 ൽ ഉണ്ട്.
വയനാട് ജില്ലയിൽ കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിലെ ഡിവിഷൻ 25 ഓണിവയലിൽ ക്രമനമ്പർ 799 ൽ വോട്ടർ പട്ടികയിലും ഉണ്ട്.
ഒരാൾക്ക് തന്നെ രണ്ടിടത്ത് വോട്ട് !
ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി, ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കള്ളവോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതും അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹവുമാണ്.
