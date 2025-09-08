English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Double vote allegation: ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎക്കെതിരെ ഇരട്ട വോട്ട് ആരോപണവുമായി സിപിഎം

സിപിഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖ് ആണ് ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎക്കെതിരെ ഇരട്ട വോട്ട് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 8, 2025, 11:44 AM IST
  • കോഴിക്കോട് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ 20-ാം വാർഡ് പന്നിയൂർക്കുളത്തും കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിൽ ഓണവെയിലിലും വോട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം.

വയനാട്: ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎക്കെതിരെ ഇരട്ട വോട്ട് ആരോപണം. സിപിഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇരട്ട വോട്ട് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. കോഴിക്കോട് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ 20-ാം വാർഡ് പന്നിയൂർക്കുളത്തും കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിൽ ഓണവെയിലിലും വോട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം.

ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധി തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായും, ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നാണ് കെ റഫീഖ് ആരോപിച്ചത്.

സിപിഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ:

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ശ്രീ ടി സിദ്ധീഖ് എം എൽ എ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ 20ാം വാർഡായ പന്നിയൂർകുളത്ത് ക്രമനമ്പർ 480 ൽ ഉണ്ട്. 
വയനാട് ജില്ലയിൽ കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിലെ ഡിവിഷൻ 25 ഓണിവയലിൽ ക്രമനമ്പർ 799 ൽ വോട്ടർ പട്ടികയിലും ഉണ്ട്. 
ഒരാൾക്ക് തന്നെ രണ്ടിടത്ത് വോട്ട് ! 
ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി, ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കള്ളവോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതും അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹവുമാണ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

