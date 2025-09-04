English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dr Shirley Vasu: ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍ ഷേർളി വാസു അന്തരിച്ചു

Dr Shirley Vasu Passed Away: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 4, 2025, 03:27 PM IST
  • സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമാദമായ പല കേസുകളിലും പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയത് ഷേർളി വാസു ആയിരുന്നു
  • ഷേർളി വാസു കേരളം കണ്ട മികച്ച ഫോറൻസിക് വിദ​ഗ്ധരിലൊരാളാണ്

Dr Shirley Vasu: ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍ ഷേർളി വാസു അന്തരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: ഡോ. ഷേർളി വാസു അന്തരിച്ചു. 68 വയസായിരുന്നു. ഷേർളി വാസു കേരളം കണ്ട മികച്ച ഫോറൻസിക് വിദ​ഗ്ധരിലൊരാളാണ്. സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫോറൻസിക് വിഭാ​ഗം അധ്യക്ഷയായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അത്യാഹിത വിഭാ​ഗത്തിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോ‍ർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമാദമായ പല കേസുകളിലും പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയത് ഷേർളി വാസു ആയിരുന്നു. സൗമ്യ കേസ് ഉൾപ്പെടെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച പല കേസുകളിലെയും ഫോറൻസിക് സർജൻ ഷേർളി വാസു ആയിരുന്നു.

പോസ്റ്റുമോ‍ർട്ടം ടേബിൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഫോറൻസിക് സർജനാണ് ഷേർളി വാസു. കേരള സർക്കാരിന്റെ വനിതാ രത്നം പുരസ്കാരമായ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവി അവാർഡ് 2017ൽ ലഭിച്ചു. 1956ൽ തൊടുപുഴയിലാണ് ജനനം. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എംബിബിഎസും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിൽ എംഡിയും പൂർത്തിയാക്കി.

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 1982 മുതൽ അധ്യാപികയായിരുന്നു. 1996ൽ ലോകാരോ​ഗ്യ സംഘടനയുടെ ഫെല്ലോഷിപ്പിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, ഭീകരാക്രമണങ്ങളിലെ പരിക്കുകൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഇം​ഗ്ലണ്ടിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തി. 2001 മുതൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് വിഭാ​ഗം മേധാവിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. തൃശൂർ ​ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരിക്കെ 2016ൽ ആണ് വിരമിച്ചത്. ഡോ. കെ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഭർത്താവ്. നന്ദന, നിതിൻ എന്നിവർ മക്കളാണ്.

