Dr Vandana Das Murder Case: ഡോ. വന്ദന ദാസ് കൊലക്കേസ് പ്രതി സന്ദീപ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി; വ്യാഴാഴ്ച ശിക്ഷാവിധി

Dr Vandana Das Murder Case Verdict:  2023 മേയ് 10ന് പുലർച്ചെയാണ് കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രി അത്യാഹിത വിഭാ​ഗത്തിലെ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ഡോ. വന്ദന ദാസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 17, 2026, 11:44 AM IST
  • കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഹൗസ് സർജനായിരുന്നു ഡോ. വന്ദന ദാസ്
  • ചികിത്സയ്ക്കായി പോലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച സന്ദീപ് അക്രമാസക്തനായി കത്രിക ഉപയോ​ഗിച്ച് ഡോക്ടറെ കുത്തിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു

കൊല്ലം: കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ യുവ ഡോക്ടർ വന്ദന ദാസ് (23) കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതി സന്ദീപ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കൊല്ലം സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ചു. 2023 മേയ് 10-ന് പുലർച്ചെ നടന്ന ദാരുണമായ സംഭവം കേരള മനസ്സാക്ഷിയെയാകെ നടുക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു.

കോട്ടയം മുട്ടുചിറ സ്വദേശികളായ കെ.ജി. മോഹൻദാസിന്റെയും വസന്തകുമാരിയുടെയും ഏക മകളായ വന്ദന ദാസ്, കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഹൗസ് സർജനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കവെയാണ് അക്രമിയുടെ കുത്തേറ്റു മരിക്കുന്നത്.

ചികിത്സയ്ക്കായി പൂയപ്പള്ളി പോലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്ന വെളിയം സ്വദേശി സന്ദീപ്, പെട്ടെന്ന് അക്രമാസക്തനാവുകയും ആശുപത്രിയിലെ സർജിക്കൽ കത്തിയെടുത്ത് വന്ദനയെ ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്.

ഈ ആക്രമണത്തിൽ വന്ദനയ്ക്ക് പുറമെ മൂന്ന് പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സന്ദീപിനെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. കേസിൽ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷിബിൻ ഉൾപ്പെടെ എഴുപതോളം സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും ഇരുന്നൂറിലധികം രേഖകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പ്രതാപ് ജി. പടിക്കലാണ് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി ഹാജരായത്. തുടക്കത്തിൽ ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച കേസ് പിന്നീട് കൊല്ലം റൂറൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി എം.എം. ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഏറ്റെടുക്കുകയും 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകരുടെ മരണവും പിന്മാറ്റവും കാരണം വിചാരണ നീണ്ടുപോയെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലിലൂടെയാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്. സന്ദീപിന്റെ മാനസികനില മോശമാണെന്ന വാദവുമായി പ്രതിഭാഗം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അത് ഫലം കണ്ടില്ല. ഡോക്ടർ വന്ദന ദാസിന്റെ കൊലപാതകത്തെത്തുടർന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ നിയമഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു.

