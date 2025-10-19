English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Murder Case: കോട്ടയത്ത് ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകം; യുവാവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി നിർമാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടു

Murder Case: കോട്ടയത്ത് ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകം; യുവാവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി നിർമാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടു

Drishyam Model Murder: നിർമാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചിട്ടെന്നാണ് ഇയാൾ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 19, 2025, 02:54 PM IST
  • ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് സോണി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു
  • ഇതിന് പിന്നാലെ ഇയാൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമം നടത്തി

Murder Case: കോട്ടയത്ത് ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകം; യുവാവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി നിർമാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടു

കോട്ടയം: കോട്ടയം അയർക്കുന്നത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് സൂചന. പശ്ചിമബം​ഗാൾ സ്വദേശി സോണി ആണ് ഭാര്യ അൽപ്പനയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയത്.

ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് ഇയാൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. അയർക്കുന്നം പോലീസിലാണ് പരാതി നൽകിയത്. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിന് ശേഷം ഇയാൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചത് സംശയത്തിനിടയാക്കി.

ഇതോടെ പോലീസ് ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഇയാൾ പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയത്. ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി നിർമാണത്തിലിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടെന്നാണ് ഇയാൾ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തും. നിർമാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടതെന്നാണ് മൊഴി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

MurderArrestPoliceകോട്ടയംകൊലപാതകം

