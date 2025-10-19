Murder Case: കോട്ടയത്ത് ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകം; യുവാവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി നിർമാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടു

കോട്ടയം: കോട്ടയം അയർക്കുന്നത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് സൂചന. പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശി സോണി ആണ് ഭാര്യ അൽപ്പനയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയത്.
ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് ഇയാൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. അയർക്കുന്നം പോലീസിലാണ് പരാതി നൽകിയത്. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിന് ശേഷം ഇയാൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചത് സംശയത്തിനിടയാക്കി.
ഇതോടെ പോലീസ് ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഇയാൾ പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയത്. ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി നിർമാണത്തിലിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടെന്നാണ് ഇയാൾ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തും. നിർമാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടതെന്നാണ് മൊഴി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.