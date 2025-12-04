Rahul Mamkootathil:രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ച ഡ്രൈവർ കസ്റ്റഡിയിൽ; രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ അതിജീവിത അനുഭവിച്ചത് ക്രൂര പീഡനം

ബംഗളൂരു: ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിലെ പ്രതി പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ച ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മലയാളിയായ ഡ്രൈവർ വർഷങ്ങളായി ബംഗളൂരുവിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നലെ ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം സംഘം രാഹുൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയെങ്കിലും, രാഹുൽ അവിടെ നിന്നും പോയിരുന്നു.
അതേ സമയം, രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പീഡന കേസിൽ എഫ്ഐആർ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. യുവതിയുമായി രാഹുൽ 2023 ൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന യുവതിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ ഹോംസ്റ്റേയിലെത്തിച്ചു. ഫെന്നി നൈനൻ ഓടിച്ച കാറിൽ യുവതിയെ എത്തിച്ച് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും, ശാരീരിക ഉപദ്രവും ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. ബലാത്സംഗ വകുപ്പ് ചുമത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഎസ്പി സജീവനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല.
