Drown To Death: ചിറ്റൂർ പുഴയിലെ ഓവിൽ കുടുങ്ങി വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയെ കാണാതായി, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

Chittur River Accident: 10 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പുഴയിൽ എത്തിയത്. കുളിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് പേർ ഓവിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 9, 2025, 05:01 PM IST
  • തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ശ്രീ ​ഗൗതം ആണ് മരിച്ചത്
  • കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി അരുണിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്

Drown To Death: ചിറ്റൂർ പുഴയിലെ ഓവിൽ കുടുങ്ങി വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയെ കാണാതായി, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

പാലക്കാട്: ചിറ്റൂർ പുഴയിൽ ഓവിൽ കുടുങ്ങി വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ശ്രീ ​ഗൗതം ആണ് മരിച്ചത്. കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി അരുണിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഇരുവരും കർപ്പകം കോളേജ് വിദ്യാർഥികളാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.

മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സ്ഥലത്തെത്തി. 10 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പുഴയിൽ എത്തിയത്. കുളിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് പേർ ഓവിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ശ്രീ​ഗൗതമിനെ രക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

