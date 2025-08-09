Drown To Death: ചിറ്റൂർ പുഴയിലെ ഓവിൽ കുടുങ്ങി വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയെ കാണാതായി, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

പാലക്കാട്: ചിറ്റൂർ പുഴയിൽ ഓവിൽ കുടുങ്ങി വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ശ്രീ ഗൗതം ആണ് മരിച്ചത്. കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി അരുണിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഇരുവരും കർപ്പകം കോളേജ് വിദ്യാർഥികളാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സ്ഥലത്തെത്തി. 10 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പുഴയിൽ എത്തിയത്. കുളിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് പേർ ഓവിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ശ്രീഗൗതമിനെ രക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
