English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Actress Attack Case: 'മഞ്ജു വാര്യർക്ക് എതിരായ ആക്ഷേപം അനാവശ്യമാണ്, അമ്മ ഈ വിധി ആഘോഷിക്കും'; മരണം വരെ അവൾക്കൊപ്പമെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

Actress Attack Case: 'മഞ്ജു വാര്യർക്ക് എതിരായ ആക്ഷേപം അനാവശ്യമാണ്, അമ്മ ഈ വിധി ആഘോഷിക്കും'; മരണം വരെ അവൾക്കൊപ്പമെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

Actress Attack Case: അതിജീവിതയും നീതി നിഷേധത്തിന്റ ഷോക്കിലാണെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 8, 2025, 12:45 PM IST
  • ആരൊക്കെ നിഷ്കളങ്കന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളാരും അത് വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിധിയെന്ന് ചോറുണ്ണുന്ന ഓരോ മലയാളിക്കും മനസിലാകുമെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
  • ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ലെന്നും ഈ വിധി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.

Trending Photos

Kerala lottery result 06.12.2025: സമൃദ്ധിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Samrudhi Lottery Result
Kerala lottery result 06.12.2025: സമൃദ്ധിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
KR-733 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
KR-733 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Numerology 2026: പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ഗുണവും ദോഷവുമെങ്ങനെ? സംഖ്യാശാസ്ത്രഫലം അറിയാം..!
10
Numerology 2026
Numerology 2026: പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ഗുണവും ദോഷവുമെങ്ങനെ? സംഖ്യാശാസ്ത്രഫലം അറിയാം..!
Shani Gochar in 2026: 2026ലെ ശനിയുടെ ചലനം; ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴയുടെ വർഷം, വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കും! ഈ രാശികളുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും
1
Astrology
Shani Gochar in 2026: 2026ലെ ശനിയുടെ ചലനം; ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴയുടെ വർഷം, വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കും! ഈ രാശികളുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും
Actress Attack Case: 'മഞ്ജു വാര്യർക്ക് എതിരായ ആക്ഷേപം അനാവശ്യമാണ്, അമ്മ ഈ വിധി ആഘോഷിക്കും'; മരണം വരെ അവൾക്കൊപ്പമെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ മരണം വരെ അവൾക്കൊപ്പമെന്ന് ഡബ്ബിംഗ് ആര്‍ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. അതിജീവിതയും നീതി നിഷേധത്തിന്റ ഷോക്കിലാണെന്നും അതിജീവിതയുടെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പ്രതികരിച്ചു. മഞ്ജു വാര്യർക്ക് എതിരായ ആക്ഷേപം അനാവശ്യമാണ്. അമ്മ ഈ വിധി ആഘോഷിക്കുമെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് കാണാമെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെ നിഷ്കളങ്കന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളാരും അത് വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിധിയെന്ന് ചോറുണ്ണുന്ന ഓരോ മലയാളിക്കും മനസിലാകുമെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ലെന്നും ഈ വിധി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്ന് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ വിചാരണക്കോടതിയുടെ വിധി വന്നത് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ പ്രതികരണം. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ പള്‍സര്‍ സുനിയടക്കമുള്ളവര്‍ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ നടന്‍ ദിലീപിനെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു. ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി തെളിയിക്കാന്‍ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ല. പൾസർ സുനിയടക്കം ആറു പ്രതികൾക്കെതിരെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഗൂഡാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Actress Attack CaseDileep AcquittedArtist Bhagyalakshmi

Trending News