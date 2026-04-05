Easter 2026: ഉയിർപ്പിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും സന്ദേശവുമായി ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ; ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർഥന

തിരുവനന്തപുരം: ഉയിർപ്പിന്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്ദേശം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ലോകമെങ്ങും ഇന്ന് ഈസ്റ്റര് ആഘോഷിക്കുന്നു. കുരിശു മരണത്തിന് ശേഷം യേശുക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കി കൊണ്ട് രാത്രി ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാത്ഥനകളും ശുശ്രൂഷയും നടന്നു. തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് ജെ.നെറ്റോ ആണ് തിരുവനന്തപുരം പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രലിലെ ഈസ്റ്റർ കുർബാനയ്ക്ക് മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിച്ചു. ലോകം ഭയപ്പാടിലാണ്. യുദ്ധം എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് ഭയം മാറാനും യുദ്ധം അവസാനിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലിമീസ് കാതോലിക്കാബാവയും വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭ പട്ടം സെൻ്റ് മേരീസ് കതീഡ്രലിൽ നടന്ന പ്രാർഥനാച്ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഫലപ്രദമായി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഒരാളും വോട്ട് പാഴാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഗാഗുല്ത്താമലയില് കുരിശുമരണം വരിച്ച യേശുദേവന് മൂന്നാംനാള് ഉയര്ത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ ഓര്മ പുതുക്കലാണ് ഈസ്റ്റര്. 51 ദിവസത്തെ നോമ്പാചാരണത്തിന് ശേഷമാണ് വിശ്വാസികൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.