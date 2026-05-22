Ebola Outbreak In Africa: എബോള വൈറസ് വ്യാപനം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഊർജ്ജിതമാക്കി.
തിരുവനന്തപുരം: ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എബോള വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നടപടി. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വിവരം. അതേസമയം, എബോള വൈറസ് വ്യാപനം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഊർജ്ജിതമാക്കി.
വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്ന രോഗലക്ഷണം ഉള്ള ആളുകൾക്കായി മൂന്ന് ആശുപത്രികൾ ഐസൊലേഷനായി സജ്ജീകരിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർ എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗത്തിന് സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സിയാൽ അധികൃതർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി, ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഐസൊലേഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണം നടത്തും. വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, തെർമൽ സ്കാനിങ്, ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധന എന്നിവ നടത്തും. എബോള വൈറസിന്റെ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് വകഭേദങ്ങളിൽ ബുണ്ടിബുഗ്യോ വൈറസിന് ഇതുവരെ വാക്സിനോ ചികിത്സയോ ലഭ്യമല്ല.
രണ്ട് മുതൽ 21 ദിവസം വരെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പിരീഡ്. തലവേദന, പനി, തൊണ്ടവേദന എന്നിവയാണ് തുടക്കത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതോടെ ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. 30 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെയാണ് മരണനിരക്ക്. എബോള വ്യാപനത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ നടപടികൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
