/Enforcement Directorate: പിണറായിയുടെ വീട്ടിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്: നിക്ഷേപരേഖകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി, വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് സാധ്യത

പിണറായിയുടെ ബേക്കറി ജംക്ഷനിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും സുപ്രധാന രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി.
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും അടക്കം രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി. പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംക്ഷനിലെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തത്. റെയ്ഡിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്തക്കുറിപ്പിലാണ് ഇ.ഡിയുടെ വിശദീകരണം. രേഖകൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇ.ഡി അറിയിച്ചു.
എക്സാലോജിക് -സിഎംആർഎൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ വസതിയിലടക്കം 12 ഇടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇഡി റെയ്ഡ് നടന്നത്. കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡിൽ (സിഎംആർഎൽ) 2019 ജനുവരിയിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം 130 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ചെലവുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും ഇ.ഡി പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
കണ്ടെത്തിയ ഈ വ്യാജ ചെലവുകളിൽ ഒന്ന് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയന് നൽകിയ തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മുൻപ് ഇ.ഡി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സിഎംആർഎൽ മാനേജ്മെന്റും വീണയും ചേർന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി പണം സമ്പാദിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്നും വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.