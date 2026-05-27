/ED: റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ ഇഡിയുടെ നിർണായക നീക്കം; വീണ വിജയന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചു!

ED Freezes Accounts: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി ഇന്ന് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 242 അക്കൗണ്ടുകളിലെ 18.36 കോടി രൂപ മരവിപ്പിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നടത്തിയ റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചു. വീണയുടെ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് മരവിപ്പിച്ചത്. റെയ്ഡിൽ വീണയുടെ ബാങ്ക് സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ രേഖകള് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
10ഓളം ഇടങ്ങളിലായി ഇന്ന് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 18.36 കോടി രൂപ അടങ്ങുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതായാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വൃത്തങ്ങള് അറിയിക്കുന്നത്. റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങള്, ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉള്പ്പെടും. 242 അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് വിവരമുള്ളത്. ആരുടെ, ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു എന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം ശശിധരൻ കർത്തയുടെ വീട്ടിൽ 14 മണിക്കൂർ ആണ് ഇഡി പരിശോധന നടന്നത്.
പിണറായി വിജയന്റെ ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ആക്രമണം നടത്തിയത് ആസൂത്രിതമാണെന്ന് ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെ ഇഷ്ടികകളും ഇരുമ്പു വടികളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് കാറുകൾ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിയെന്നും ഒരു കാറിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ നടപടി ക്രമങ്ങളും പാലിച്ചാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ജനക്കൂട്ടത്തെ ചെറുത്തില്ല, സിആർപിഎഫ് അംഗങ്ങളും യാതൊരു പ്രകോപനവും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്നും ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. സിഎംആർഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം തുടരുമെന്നും ഇ.ഡി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേമം ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത്ത് അടക്കം നാലു പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വധശ്രമത്തിനാണ് ഇവർക്കെതിരെ തമ്പാനൂര് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് കേസ്. മാരകായുധങ്ങളുമായി പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥര് മൊഴി നല്കിയത്.
