  • Malayalam News
  • Kerala
  • ED Notice to CM Pinarayi Vijayan: മസാല ബോണ്ട് ഇടപാട്; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇഡി നോട്ടീസ്

ED Notice to CM Pinarayi Vijayan: മസാല ബോണ്ട് ഇടപാട്; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇഡി നോട്ടീസ്

കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇഡിയുടെ നടപടി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 1, 2025, 09:16 AM IST
  • മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇഡിയുടെ അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മുൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നോട്ടീസ്. മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇഡിയുടെ അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

CM Pinarayi VijayanMasala Bond DealED

