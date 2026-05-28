/ED Officials Attack Case: ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ മുട്ടയേറ്; ഒളിവിലായിരുന്ന സിപിഎം നേതാവ് ഐ.പി ബിനു കീഴടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡിനെത്തിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ. ഒളിവിലായിരുന്ന സിപിഎം പാളയം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ മുൻ കൌൺസിലറുമായ ഐപി ബിനു പോലീസിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്രതികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ബിനു കീഴടങ്ങിയത്.
ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ ബിനു മുട്ട എറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസിൽ ഐപി ബിനുവിനെയും പോലീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ കേസിൽ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം 16 ആയി. കേസിൽ പ്രതികളായ ആറ്റുകാൽ ഉണ്ണിയും പാളയം സന്തോഷും ഒളിവിലാണ്.