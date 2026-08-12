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ED Officials Attack: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കി

ഇ.ഡി റെയ്ഡിനിടെയുണ്ടായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് അന്വേഷണസംഘത്തിൽ അഴിച്ചുപണി. സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കി.

Written ByKarthika V
Published: Aug 12, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:07 PM IST
ED Officials Attack: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കി
Image Credit: ED Officials Attack Case | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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