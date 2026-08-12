/ED Officials Attack: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കി

തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡിനെത്തിയ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തെ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. കേസിന്റെ ഗൗരവവും ഇതിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയും കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി. നേരത്തെ മുപ്പതംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന സംഘത്തെ ചുരുക്കി, ഇപ്പോൾ പതിനാല് പേരടങ്ങുന്ന പുതിയ ടീമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഴയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് പേരെ മാറ്റുകയും പകരം പുതിയ നാല് പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണക്കേസിൽ അന്വേഷണം സി.പി.ഐ.എം ഉന്നത നേതൃത്വത്തിലേക്ക് നീളുകയാണ്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ, വി. ജോയ് എം.എൽ.എ, മുൻ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അടുത്ത ആഴ്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമൻസ് അയക്കും. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചും ബാഹ്യപ്രേരണകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ ഫോൺ രേഖകൾ സൈബർ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു. സംഭവദിവസവും അതിന് തൊട്ടുമുൻപും നടന്ന കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കും. നിലവിൽ 26 പേർ അറസ്റ്റിലായ കേസിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന.
സി.എം.ആർ.എൽ - എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മേയ് 27-നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) സംസ്ഥാനത്ത് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. കേസിൽ പ്രതിയായ വീണ ടി.യുടെ പിതാവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലുള്ള വസതിയിലടക്കമായിരുന്നു റെയ്ഡ്. എന്നാൽ, മകൾക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ മറവിൽ പിണറായി വിജയനെ വ്യക്തിപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും വേട്ടയാടാനാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി.പി.ഐ.എം നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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