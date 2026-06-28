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ED Officials Attack Case: പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തു; പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കെതിരെ അസാധാരണ നടപടി, ഇഡി ആക്രമണക്കേസിൽ സർക്കാർ നീക്കം ഇങ്ങനെ...

കേസിലെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകും. ഇതിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ എതിർകക്ഷിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം.

Written ByKarthika V
Published: Jun 28, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:14 PM IST
ED Officials Attack Case: പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തു; പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കെതിരെ അസാധാരണ നടപടി, ഇഡി ആക്രമണക്കേസിൽ സർക്കാർ നീക്കം ഇങ്ങനെ...
Image Credit: Geenakumari | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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