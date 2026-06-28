/ED Officials Attack Case: പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തു; പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കെതിരെ അസാധാരണ നടപടി, ഇഡി ആക്രമണക്കേസിൽ സർക്കാർ നീക്കം ഇങ്ങനെ...

തിരുവനന്തപുരം: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്ത പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കെതിരെ അസാധാരണ നടപടിയുമായി സര്ക്കാര്. പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഗീനാകുമാരിക്കെതിരെയാണ് സർക്കാർ നടപടി. പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെതിരെ സർക്കാർ സമർപ്പിക്കുന്ന അപ്പീലിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ എതിർകക്ഷിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതുസംബന്ധിച്ച അപ്പീൽ നാളെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യും.
9ാം പ്രതി ഹരീഷ്കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണ്ട എന്നായിരുന്നു ഗീനാകുമാരി കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. ജാമ്യത്തിനെതിരെയുള്ള പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന് വിരുദ്ധമായിട്ടായിരുന്നു ഗീനാകുമാരിയുടെ വാദം. ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടര്ക്കെതിരെ അപൂർവ്വമായാണ് സര്ക്കാർ കോടതിയിലെത്തുന്നത്.
അതേസമയം, കേസിൽ സർക്കാർ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയോഗിക്കും. നാളെ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഹാജരാകും. കൊച്ചിയിൽ, ഡിജിപി ആസഫലി വിളിച്ച യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്. ഗീനാകുമാരിയെ ഉടൻ നീക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇഡിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
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