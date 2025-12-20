Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇഡി അന്വേഷണം; ഇസിഐആർ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇസിഐആർ(എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചു. കൊച്ചി ഇഡി യൂണിറ്റാണ് ഡൽഹിയിലെ ഇഡി ഡയറക്ടറേറ്റിന് കത്തയച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയോടെ അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അനുമതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം കേസിലെ എഫ്ഐആറും, റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടും ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചു. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളെ മൊഴി എടുക്കുമെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു.
കേസിൽ ഇഡി സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എസ്ഐടി എതിർത്തിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പൊലീസ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന്, ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഇഡി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്, എഫ്ഐആർ അടങ്ങിയ എല്ലാ രേഖകളും ഇഡിക്ക് കൈമാറാൻ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
