English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇഡി അന്വേഷണം; ഇസിഐആർ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചു

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇഡി അന്വേഷണം; ഇസിഐആർ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചു

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇസിഐആർ(എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 20, 2025, 02:28 PM IST
  • കൊച്ചി ഇഡി യൂണിറ്റാണ് ഡൽഹിയിലെ ഇഡി ഡയറക്ടറേറ്റിന് കത്തയച്ചത്.
  • അനുമതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ഇഡി അന്വേഷിക്കും; രേഖകൾ കൈമാറാൻ കോടതി നിർദേശം

Trending Photos

Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
6
Gajalakshmi Rajayoga
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Kerala SK-32 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-32 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇഡി അന്വേഷണം; ഇസിഐആർ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇസിഐആർ(എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചു. കൊച്ചി ഇഡി യൂണിറ്റാണ് ഡൽഹിയിലെ ഇഡി ഡയറക്ടറേറ്റിന് കത്തയച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയോടെ അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അനുമതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും.  കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം കേസിലെ എഫ്ഐആറും, റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടും ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചു. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളെ മൊഴി എടുക്കുമെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

കേസിൽ ഇഡി സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എസ്ഐടി എതിർത്തിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പൊലീസ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന്, ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഇഡി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്, എഫ്ഐആർ അടങ്ങിയ എല്ലാ രേഖകളും ഇഡിക്ക് കൈമാറാൻ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold TheftED on Sabarimala theft

Trending News