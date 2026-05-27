Youth congress Protest: സിപിഎം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ പിണറായി വിജയന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് യുത്ത് കോൺഗ്രസും പ്രകടനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
കണ്ണൂർ: മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്. അതിനിടെ പ്രകടനം നടത്താൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും. റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ പിണറായി വിജയൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ പ്രകടനം നടത്തും.
അതേസമയം, റെയ്ഡിന് ശേഷം മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ വാടക വീട്ടില് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനങ്ങള്ക്ക് നേരെ പ്രതിഷേധക്കാർ ആക്രമണം നടത്തി. വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകള് പ്രവർത്തകർ തല്ലിത്തകർത്തു. മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പിണറായിയുടെ വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയത്. പോലീസിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുണ്ടായിരുന്നത്.
പിന്നാലെ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി വരികയും പ്രവര്ത്തകരെ ശാന്തരാക്കാന് നേതാക്കള് രംഗത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയ പിണറായി മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പ്രവര്ത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിനിടെ എക്സാലോജിക്- സിഎംആര്എല് കേസില് പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണയുടെ മൊഴിയെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയായി. ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂര് നീണ്ട റെയ്ഡിനിടെ ആയിരുന്നു മൊഴിയെടുപ്പ്. രാവിലെ ആറ് മണി മുതലായിരുന്നു റെയ്ഡ് തുടങ്ങിയത്. പിണറായി വിജയന്റെ കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്ടിലും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും ഉൾപ്പെടെ ആണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. ബെംഗളൂരുവിലെ എക്സാലോജിക് ഓഫീസിലും സിഎംആർഎൽ ഓഫീസുകളിലും പരിശോധന നടന്നിരുന്നു.
