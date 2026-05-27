Pinarayi ED Raid: റെയ്ഡിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സിപിഐഎം പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറുകയാണ്. ഇഡി റെയ്ഡിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നാണ് ആരോപണം.
തിരുവനന്തപുരം/കണ്ണൂര്: എക്സാലോജിക് കേസില് പിണറായി വിജയന്റേയും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റേയും വീടുകളില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന റെയ്ഡില് കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഐഎം. റെയ്ഡിന് പിന്നില് ബിജെപി- കോണ്ഗ്രസ് ഗൂഢാലോചനയാണെന്നാണ് സിപിഐഎം ആരോപിക്കുന്നത്. വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും പ്രതിരോധിക്കുമെന്നാണ് സിപിഐഎം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്ടിലും പിണറായിയിലുള്ള വീട്ടിലും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും ആണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ കേരളത്തിലും കര്ണാടകത്തിലും ആയി ഒമ്പത് ഇടങ്ങളില് കൂടി റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്.
റെയ്ഡിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് സിപിഐഎം ഉയര്ത്തുന്നത്. പിണറായിയുടെ കണ്ണൂരിലേയും തിരുവനന്തപുരത്തേയും വീടുകളില് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകര് സംഘടിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തന്നെ പ്രതിഷേധം ആളിപ്പടരുകയാണ്. വളഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചാലും സംഘപരിവാറിന് മുന്നില് കീഴടങ്ങില്ലെന്നാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎല്എ പ്രതികരിച്ചത്.
എക്സാജോലിക് കേസ്
പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് എന്ന കമ്പനിയും ശശിധരന് കര്ത്തയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സിഎംആര്എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകള് സംബന്ധിച്ചാണ് ആക്ഷേപം ഉയര്ന്നത്. ആന്വല് മെയ്ന്റനന്സ് കോണ്ട്രാക്ടിന്റെ പേരില് സിഎംആര്എല്, എക്സാലോജിക്കിന് വന് തുക നല്കിയെന്നും ഇതില് അഴിമതിയുണ്ട് എന്നും ആണ് ആരോപണം.
എന്നാല് കൃത്യമായ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പണം കൈപ്പറ്റിയതെന്നും, അതിന് ആദായ നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും എക്സാലോജിക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവില്, കൈക്കൂലി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് തുടങ്ങി സിഎംആര്എല്ലിന് എതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
റെയ്ഡിന് പിന്നില്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയില് സിഎംആര്എല് സംബന്ധിച്ച കേസ് പരിഗണനയില് വന്നിരുന്നു. എക്സാലോജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണവും സമന്സും സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹര്ജി. എന്നാല് ഈ ഹര്ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു.
തുടര്ന്നാണ്, മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില് പിണറായി വിജയന്റേയും റിയാസിന്റേയും വീടുകളില് ഉള്പ്പെടെ റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചത്. സംസ്ഥാന പോലീസിനും ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുന്കൂര് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
