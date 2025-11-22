English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  P V Anwar: സ്വത്ത് വർധിച്ചതിൽ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ അൻവറിനായില്ലെന്ന് ഇഡി

P V Anwar: സ്വത്ത് വർധിച്ചതിൽ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ അൻവറിനായില്ലെന്ന് ഇഡി

പിവി അൻവറിൻ്റെ വീട്ടിൽ  കെഎഫ്സി ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  ഇന്നലെ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ വിശദമായ വാർത്താക്കുറിപ്പുമായി ഇഡി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 22, 2025, 04:05 PM IST
  • ഡ്രൈവറുടെയും അടുത്ത ബന്ധുവിന്‍റയും പേരിലുള്ള സ്ഥാപനമായ മലംകുളം കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഉടമ താനാണെന്ന് അൻവർ പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു.
  • ഒരേ വസ്തു ഈടുവെച്ച് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ വിവിധ ലോണുകൾ കെഎഫ്സി വഴി തരപ്പെടുത്തി.

കൊച്ചി: പിവി അൻവറിൻ്റെ വീട്ടിൽ  കെഎഫ്സി ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  ഇന്നലെ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ വിശദമായ വാർത്താക്കുറിപ്പുമായി ഇഡി.  ഒരേ വസ്തു ഈടുവെച്ച് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ വിവിധ ലോണുകൾ കെഎഫ്സി വഴി തരപ്പെടുത്തിയതായി ഇഡിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. 

ലോണെടുത്ത തുക അൻവർ വകമാറ്റിയതായി ഇഡി സംശയിക്കുന്നു. അൻവറിന്‍റെ ബിനാമി സ്വത്തിടമപാടുകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവറുടെയും അടുത്ത ബന്ധുവിന്‍റയും പേരിലുള്ള സ്ഥാപനമായ മലംകുളം കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഉടമ താനാണെന്ന് അൻവർ പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു.ലോണെടുത്ത തുക അൻവർ മെട്രോ വില്ലേജ് എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് വകമാറ്റിയതായും 2016ലെ 14.38 കോടി സ്വത്ത് 2021ൽ 64.14 കോടിയായി വർധിച്ചതിൽ കൃത്യമായി വിശദീകരണം നൽകാൻ അൻവറിനായില്ലെന്നും ഇഡി പറയുന്നു. 

ED EaidP V Anwar

