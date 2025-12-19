English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ഇഡി അന്വേഷിക്കും; രേഖകൾ കൈമാറാൻ കോടതി നിർദേശം

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ഇഡി അന്വേഷിക്കും; രേഖകൾ കൈമാറാൻ കോടതി നിർദേശം

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ഇഡി കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കും. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്, എഫ്ഐആർ അടങ്ങിയ എല്ലാ രേഖകളും ഇഡിക്ക് .....................

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 19, 2025, 12:23 PM IST
  • എല്ലാ രേഖകളും ഇഡിക്ക് കൈമാറാൻ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
  • കേസിൽ ഇഡി സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എസ്ഐടി എതിർത്തിരുന്നു.

Read Also

  1. Parody Song: പാരഡി പാട്ടിൽ സർക്കാർ പിന്നോട്ട്; സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പാട്ട് നീക്കില്ല

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും 99,000നോട് അടുത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും 99,000നോട് അടുത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Panchagrahi Yoga: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
7
Panchagrahi Yoga
Panchagrahi Yoga: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ഇഡി അന്വേഷിക്കും; രേഖകൾ കൈമാറാൻ കോടതി നിർദേശം

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ഇഡി കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കും. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്, എഫ്ഐആർ അടങ്ങിയ എല്ലാ രേഖകളും ഇഡിക്ക് കൈമാറാൻ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസിൽ ഇഡി സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എസ്ഐടി എതിർത്തിരുന്നു. ഈ എതിർപ്പ് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പൊലീസ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന്, ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് ഇഡി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇഡിക്ക് അനുകൂലമായാണ് ഇപ്പോൾ കൈല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. രേഖകൾ കിട്ടുന്നതോടെ, കൊച്ചി സോണൽ ഒഫീസിൽ ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. സംഭവത്തിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Gold TheftED Investigation

Trending News