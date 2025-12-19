Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ഇഡി അന്വേഷിക്കും; രേഖകൾ കൈമാറാൻ കോടതി നിർദേശം

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ഇഡി കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കും. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്, എഫ്ഐആർ അടങ്ങിയ എല്ലാ രേഖകളും ഇഡിക്ക് കൈമാറാൻ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസിൽ ഇഡി സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എസ്ഐടി എതിർത്തിരുന്നു. ഈ എതിർപ്പ് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പൊലീസ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന്, ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് ഇഡി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇഡിക്ക് അനുകൂലമായാണ് ഇപ്പോൾ കൈല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. രേഖകൾ കിട്ടുന്നതോടെ, കൊച്ചി സോണൽ ഒഫീസിൽ ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. സംഭവത്തിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
