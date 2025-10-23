English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  V Sivankutty FB Post: 'മൊട്ടു സൂചിയുടെ ഉപകാരം പോലും കലുങ്ക് തമ്പ്രാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിനില്ല' വി ശിവൻുട്ടി

V Sivankutty FB Post: 'മൊട്ടു സൂചിയുടെ ഉപകാരം പോലും കലുങ്ക് തമ്പ്രാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിനില്ല' വി ശിവൻുട്ടി

 'ഒരു മൊട്ടുസൂചിയുടെ ഉപകാരം പോലും കലുങ്ക് തമ്പ്രാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിനില്ല, കലുങ്കിസമാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം'

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 23, 2025, 06:19 PM IST
    'ഒരു മൊട്ടുസൂചിയുടെ ഉപകാരം പോലും കലുങ്ക് തമ്പ്രാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിനില്ല, കലുങ്കിസമാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം' എന്നാണ് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

V Sivankutty FB Post: 'മൊട്ടു സൂചിയുടെ ഉപകാരം പോലും കലുങ്ക് തമ്പ്രാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിനില്ല' വി ശിവൻുട്ടി
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയെ പരിഹസിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി.  'ഒരു മൊട്ടുസൂചിയുടെ ഉപകാരം പോലും കലുങ്ക് തമ്പ്രാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിനില്ല, കലുങ്കിസമാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം' എന്നാണ് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. 

സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും, നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനുമായ് ജനങ്ങളോടൊത്ത് നേരിട്ട് ഒരു സംവാദം ലക്ഷ്യം വെച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി കലുങ്ക് സൗഹൃദ സംഗമം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സഹായം തേടി വന്ന വയോധികയെ സുരോഷ് ഗോപി പരിസിക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയും നിരവധി  വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

