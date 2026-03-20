Eid ul Fitr 2026: മാസപ്പിറവി കണ്ടു, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ

തിരുവനന്തപുരം: ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കും. 29 ദിവസം നീണ്ട വ്രതശുദ്ധിയുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്.
പള്ളികളിൽ രാവിലെ തന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നടക്കും. സ്നേശത്തിന്റെയും കൂടിച്ചേരലിന്റെയും ആഘോഷം കൂടിയാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ. നന്മകൾ നിറഞ്ഞ മനസുമായാണ് വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. യുഎഇ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നാണ് പെരുന്നാൾ.
പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്ക്കാരങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. പള്ളികളിൽ പെരുന്നാൾ പ്രഭാഷണവും ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും നടക്കും.
