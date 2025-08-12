English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Wild Animal Attack In Valparai: വാല്‍പ്പാറയിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരനെ പുലി കടിച്ചുകൊന്നു

Wild Animal Attack: പാൽ വാങ്ങാൻ പോയ കുട്ടി ആറ് മണിയായിട്ടും തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 

Aug 12, 2025
  • വാല്‍പ്പാറയില്‍ തേയിലത്തോട്ടത്തില്‍ ഏട്ടു വയസുകാന്നെ പുലി കടിച്ചു കൊന്നു
  • സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നു

കോയമ്പത്തൂർ: വാല്‍പ്പാറയില്‍ തേയിലത്തോട്ടത്തില്‍ ഏട്ടു വയസുകാന്നെ പുലി കടിച്ചു കൊന്നു.  സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6:30 ഓടെ ആയിരുന്നു. 

മരിച്ചത് അസം സ്വദേശികളുടെ മകന്‍ മൂര്‍ ബുജി ആണ്. വീടിന് മുന്നില്‍ കളിച്ചിരിക്കവെയായിരുന്നു ദാരുണ സംഭവം.  കുട്ടി സഹോദരന് പാല്‍ വാങ്ങാനായി പുറത്തേക്ക് പോയതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏറെ നേരമായിട്ടും കുട്ടിയെ  കാണതായതോടെ പിതാവ് അന്വേഷിച്ച് പോകുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കുട്ടി പാലിനായി കൊണ്ടുപോയ പാത്രം കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് നാട്ടുകാരെയും കൂട്ടി നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. 

മൃതദേഹം പുലി ഭക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  വാല്‍പ്പാറയില്‍ ഒരു മാസം മുൻപും പുലി മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആൻ നാലു വയസ്സുകാരിയെയാണ് കൊന്നത്. 

മുതലപ്പൊഴിയില്‍ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു

മുതലപ്പൊഴിയില്‍ വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടം. രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി മൈക്കിള്‍, ജോസഫ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ശക്തമായ തിരയിൽപെട്ട് വള്ളം മറിയുകയായിരുന്നു. വള്ളത്തിൽ അഞ്ച് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി അനുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കർമ്മല മാതാ എന്ന വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായത്.

