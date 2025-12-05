English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Death News: ഇടുക്കിയിൽ എട്ടാം ക്ലാസുകാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

Death News: ഇടുക്കിയിൽ എട്ടാം ക്ലാസുകാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

Death News: ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ ടാങ്ക്മേട് സ്വദേശി പുകഴേന്തി (14) യാണ് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 5, 2025, 05:25 PM IST
  • ചിന്നക്കനാൽ ഫാത്തിമ മാതാ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പുകഴേന്തി.
  • വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിലെ മുറിക്ക് ഉള്ളിൽ തുങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.
  • സംഭവത്തല്‍ ശാന്തൻപാറ പൊലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

Death News: ഇടുക്കിയിൽ എട്ടാം ക്ലാസുകാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ഇടുക്കി: എട്ടാം ക്ലാസുകാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ ടാങ്ക്മേട് സ്വദേശി പുകഴേന്തി (14) യാണ് മരിച്ചത്. ചിന്നക്കനാൽ ഫാത്തിമ മാതാ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പുകഴേന്തി. വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിലെ മുറിക്ക് ഉള്ളിൽ തുങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തല്‍ ശാന്തൻപാറ പൊലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക.  ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍:  Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

